صحفيين الغربية تعلن تضامنها مع حملة مش صحفى

أعلن سماح وهبي رئيس لجنة نقابة الصحفيين بمحافظة الغربية، تضامنه الكامل مع حملة "مش صحفى" التي أطلقها عدد من شباب الصحفيين مؤخرا، بعد تفاقم ظاهرة انتحال صفة صحفى من حملة الإعدادية والدبلومات وعمال الدليفرى وغير المؤهلين علميا ومهنيا.



وطالب وهبي، نقيب الصحفيين الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، بإصدار خطاب لوزير التنمية المحلية لتعميمه على المحافظين وآخر لوزير الداخلية لتعميمه على مديرى الأمن رسميا باعتماد خطابات تصدر من النقابة العامة أو الفرعية أو اللجان لمدة 6 أشهر بالنسبة للزملاء المتدربين العاملين بالصحف والمواقع المرخصة والمعترف بها والمكودة بنقابة الصحفيين علي أن تجدد أو تلغى لمن يثبت عدم جديته.