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حاتم باشات: مصر بها الخبرات والكفاءات التي تحقق الاستفادة المتبادلة مع إفريقيا

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:58 م
النائب حاتم باشات
النائب حاتم باشات
أمينة الدسوقى
قال النائب حاتم باشات، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار وعضو اللجنة الإفريقية بمجلس النواب، إن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، فى عام 2019، ستكون محطة مهمة نحو تفعيل التوجه المصري نحو القارة الإفريقية والذى تهتم الدولة المصرية به بكل فعالية ونشاط.

جاء ذلك فى تصريحات له، الإثنين، مؤكدًا على أن المسؤولية ستكون ملقاة على مصر إبان رئاستها للاتحاد الإفريقى، حيث يتطلب منها أن تعمل على ربط إفريقيا بكافة أنحاء العالم، وكافة القارات، ودول الجوار، والاستفادة المتبادلة من الخامات والثروات التى تنعم بها إفريقيا.

ولفت باشات إلى أن رئاسة مصر ستكون عليها مسؤولية في إنهاء الصراعات الموجودة بالقارة، والتغلب على إشكالياتها المختلفة، لتوفير الأمان المطلوب بالقارة، خاصة أن مثل هذه الصراعات مصدر إزعاج للقارة ككل، مشيرا إلى أن الإهتمام بالشباب لابد أن يكون من الأولوية أيضا خاصة أن أفريقيا بها قرابة الـ250 مليون شاب، ويعدوا قوة لا يستهان بها، ولابد أن يتم الاهتمام بهم على طريقة منتدى شباب العالم الذى يعقد فى مصر.

فى ذات السياق أكد نائب "المصريين الأحرار"، أن مصر بها الخبرات والكفاءات التى يمكن الاستفادة المتبادلة بين مصر وإفريقيا، وخاصة فى قطاعات التعليم والصحة .
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