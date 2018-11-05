ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تمساح القناة تبحث التعاون مع شركة PMC الكويتية للأعمال البحرية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:40 م
بشركة التمساح لبناء
بشركة التمساح لبناء السفن التابعة لهيئة قناة السويس
انجي هيبة
استقبل المهندس رضا السنجابي، رئيس مجلس الإدارة بشركة التمساح لبناء السفن التابعة لهيئة قناة السويس، رئيس شركة PMC الكويتية للأعمال البحرية وأعمال الغطس.

جاءت الزيارة في إطار خطة التسويق لأنشطة شركة التمساح لبناء السفن، بالدول العربية لفتح أسواق جديدة بالمنطقة العربية.

وشمل اللقاء زيارة ترسانة الشركة البحرية بالإسماعيلية للوقوف على أحدث المشاريع البحرية التي تنفذ بالشركة وتفقد الجانبين أعمال التطوير الجارية بالبنية التحتية بالترسانة.

واختتمت الزيارة باجتماع تم خلاله مناقشة مجالات السوق المصرية والكويتية وسبل فتح مجالات تعاون جديدة بين الشركتين في مجال الأعمال البحرية والغطس وإيجار الوحدات البحرية خاصة الوحدات من طراز DP2 وصيانة وتصنيع شمندورات من طراز SPM.

وأثنى الوفد الكويتي على حسن الضيافة وخبرات شركة التمساح البحرية والتطوير الذي تشهده الشركة خلال الفترة الحالية كأحد أكبر قلاع الصناعات البحرية المصرية.

تمساح القناة تبحث التعاون مع شركة PMC الكويتية للأعمال البحرية
تمساح القناة تبحث التعاون مع شركة PMC الكويتية للأعمال البحرية
تمساح القناة تبحث التعاون مع شركة PMC الكويتية للأعمال البحرية
تمساح القناة تبحث التعاون مع شركة PMC الكويتية للأعمال البحرية
loading...

ترشيحاتنا

هفاجئكم.. كيف ردت نحاتة المنيا على السخرية من تمثال محمد صلاح بمنتدى شباب العالم؟

الكاف يوجه رسالة خاصة للأهلي والترجي قبل إياب نهائى إفريقيا

أبناء النجوم كيف يتعاملون مع زوج الأم ومرات الأب.. فيديو وصور

مصر وتونس ضد الفتنة.. الأهلى والترجي إيد واحدة قبل النهائى الافريقي

محمد بن سلمان لـ جندي سعودي مصاب: دورك أكبر مليون مرة من دوري.. فيديو

حكاية سباح بريطاني قضى 157 يوما في البحر: تشقق لسانه من المياه المالحة

فعاليات الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الأفريقية بحضور السيسي.. فيديو

دبلوماسي يكشف عن موقف غريب لـ عبدالناصر أثناء عدوان إسرائيل على دمشق.. فيديو

رد فعل عنيف من مؤمن زكريا بعد استبعاده من نهائي إفريقيا

تعرف على قصة هاتف بلاستيكي أثار ضحك الرئيس السيسي.. فيديو

شاهد.. لحظة إنقاذ قرش في البحر الأحمر بعد تحريره من طوق خانق

خالد بيومي يشيد بـ مذيع صدى البلد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرفي على موديلات 2019 لغرفة المطبخ .. صور

قصر الحصن.. قلعة أبو ظبي تحكي فصولا من تاريخ الإمارات

في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور

وزير الداخلية يزور البابا تواضروس عقب الثأر لشهداء المنيا.. صور

تجاهل تطوير منزل سيد درويش بكوم الدكة يثير استياء السكندريين.. صور

فيديو

طريقة عمل قالب الكيك بالفروتة
السيسي يلتقط صورا تذكارية مع حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد ..فيديو
السيسي يغادر الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الأفريقية.. فيديو
السيسي يكرم حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد في منتدى شباب العالم.. فيديو
السيسي: ملتزمون بتفعيل توصيات القمة الإفريقية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟