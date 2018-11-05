تمساح القناة تبحث التعاون مع شركة PMC الكويتية للأعمال البحرية

استقبل المهندس رضا السنجابي، رئيس مجلس الإدارة بشركة التمساح لبناء السفن التابعة لهيئة قناة السويس، رئيس شركة PMC الكويتية للأعمال البحرية وأعمال الغطس.





جاءت الزيارة في إطار خطة التسويق لأنشطة شركة التمساح لبناء السفن، بالدول العربية لفتح أسواق جديدة بالمنطقة العربية.





وشمل اللقاء زيارة ترسانة الشركة البحرية بالإسماعيلية للوقوف على أحدث المشاريع البحرية التي تنفذ بالشركة وتفقد الجانبين أعمال التطوير الجارية بالبنية التحتية بالترسانة.





واختتمت الزيارة باجتماع تم خلاله مناقشة مجالات السوق المصرية والكويتية وسبل فتح مجالات تعاون جديدة بين الشركتين في مجال الأعمال البحرية والغطس وإيجار الوحدات البحرية خاصة الوحدات من طراز DP2 وصيانة وتصنيع شمندورات من طراز SPM.





وأثنى الوفد الكويتي على حسن الضيافة وخبرات شركة التمساح البحرية والتطوير الذي تشهده الشركة خلال الفترة الحالية كأحد أكبر قلاع الصناعات البحرية المصرية.