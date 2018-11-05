جروس يكشف سبب استبعاد أيمن حفني من قائمة الزمالك أمام الحرس

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سبب استبعاد ايمن حفني من قائمة الفريق لخوض مباراة حرس الحدود مساء اليوم في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وأكد الجهاز الفني للفريق الأبيض أن أيمن حفني يعاني من آلام في المعدة وتم استبعاده من القائمة.



كان الجهاز الفتي استبعد أيمن حفني وأحداد، ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد وحازم إمام ومحمود عبد العزيز ومحمد إبراهيم ومحمد عنتر وعبد الله جمعة وعمر السعيد.



يذكر أن الفريق الأبيض يتصدر الدوري برصيد 20 نقطة في حين يحتل الفريق العسكري المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.