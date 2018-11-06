اليوم .. محافظ القليوبية يشهد ندوة تدريب 1000 معلم بطوخ

يشهد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية واللواء خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء تدريب 1000 معلم ومعلمة بالمحافظة بمدرسة طوخ الخاصة وذلك لرفع روح الولاء والانتماء للوطن.



وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن الدورات تهدف إلى بث روح الانتماء والولاء لدى المعلمين بالمحافظة.



واشار إلى القوات المسلحة لها دور كبير فى حماية الوطن والمواطنين من كافة المخاطر المحدقة إضافة لدورها التوعوى والفكرى النابع من حرص القيادة السياسية والعسكرية على تعزيز المفاهيم الإيجابية وتنمية مشاعر الولاء وحب الوطن.

