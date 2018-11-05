5 عادات خاطئة تفعليها وتفسد الريجيم

قال الدكتور أحمد المصرى أستاذ الجراحة العامة واستشاري جراحة المناظير والسمنة وزميل كلية الجراحين الملكية بانجلترا أن هناك بعض الأشخاص يتبعون أنظمة وخطوات وعادات خاطئة وربما قد تكون خطيرة على صحة أجسادهم بهدف تخسيس البطن بسرعة أو في زمن قياسي والحل الأمثل بجانب العمليات الجراحية هو التخسيس بدون رجيم وإنما بعادات صحية صحيحة.



وقال الدكتور أحمد المصرى أن الرجيم الكيميائي واحد من أكبر أعدائك ويجب عليك تجنبه قدر الإمكان فلا يوجد أي سبب أو مبرر يسمح لك بإيذاء جسدك بهذه الطريقة حيث تقوم فكرة الرجيم الكيميائي على الحرمان بشكل رئيسي وتقديم نوع واحد فحسب من الطعام للجسم لفترة من الزمن بدون لقمة واحدة وإنما بشرب العصائر فقط وتعتبر هذه الأنظمة خطيرة على توازن الجسم وعلى الصحة العامة وتدفع بجسدك إلى الإحساس بالخطر وكأنه يواجه مجاعة وبالتالي وما إن تعود لتناول الأطعمة المعتادة يمتص الجسم كل ما تأكله ويزيد الوزن أكثر من الوزن المفقود.



وأشار الدكتور أحمد المصرى أن هناك خطأ آخر في تخسيس الكرش هو حرمان الجسد بشكل كامل من أحد أنواع المغذيات الرئيسية مثل الكربوهيدرات أو الدهون بقصد منعه من تخزينها إلا أن ذلك أمرٌ غير منطقي ويصيب الجسد بالضعف لأنه محروم من أحد المغذيات الرئيسية له فبالرغم من أن كثرة الكربوهيدرات والدهون ضارة إلا أن الكميات المعتدلة والصحية منها مفيدة جدًا و ضرورية لتوازن الجسم.

