العود سلاحي ليوم الدين.. عازف فلسطيني لم توقفه نيران الاحتلال: أتمنى العيش في مصر.. حوار

لم تمنعه رصاصات الاحتلال الإسرائيلي وقنابل الغاز حوله من الاستمرار في العزف لتوصيل رسالته بالطريقة السلمية، لم يعد الهتاف والنداء باسم الوطن يجدي في تلك اللحظة، فأدرك أنه حان الوقت لاستخدام طريقة أخرى للدفاع عن أرضه المحتلة فلسطين، ظل يعزف وكل من حوله يهتف مرددين "امشوا معي على فلسطين".



وسام شاهين "25 سنة" من قطاع غزة، قرر أن يشارك في المظاهرات على الحدود ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولكن بطريقة سلمية جديدة مستخدمًا موهبته وحبه للعزف على آلة العود، وسط النيران.



" أصبت في إحدى المظاهرات ضد الاحتلال في 2017 على الحدود نتيجة قنابل غاز تسببت في كسر بالجمجمة، وعاودت للمشاركة في المظاهرات هذا العام لكن بطريقة جديدة بعد أن تعلمت العزف على آلة العود منذ شهرين من أحد أصدقائي خلال سهراتنا"، هكذا روى وسام شاهين قصته لـ"صدى البلد ".



بدأت القصة حين كان وسام وأصدقاؤه يجتمعون في سهرة رائعة يغنون فيها لفلسطين، فطلب من أحد أصدقائه أن يدربه على العزف على العود، وبالفعل قام بشراء عود خاص به وظل يتعلم حتى قرر أن يقدم شيئًا مختلفًا وسط المظاهرات بأن يقوم بالعزف دون أن يخشى نيران الاحتلال التي تأكل كل من حولها .

" في البداية كان الدخان كثيفا والجو حار، شعرت بالخوف في البداية لكني صممت على الاستمرار في العزف على العود وسط تلك الظروف، وغنيت أغنية امشوا معنا على فلسطين وبدأ الشباب يلتفوا حولي وبعدها بدأت طلقات الاحتلال تنهمر حولنا وبعد 10 دقائق وقعت إصابات فاضطررت للتوقف عن العزف".. هكذا وصف وسام المشهد الذي ظل محفورا في ذهنه هو وكل من وقعت عيناه على اللقطات المميزة له وسط النيران ممسكًا بعوده وبحلمه أيضًا .



لم يكمل وسام دراسته الجامعية، ولم يمتلك الآن وظيفة بسبب أحوال وطنه، ليصبح حلمه الانتقال للعيش بمصر ليوصل رسالته وقصته للعالم كله من هذا المنبر .