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أخبار البلد

وفد فرنسي يضم 17 سائحا يزور مسار العائلة المقدسة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:47 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
أكد جون ماهر رئيس المنظمة الفرنسية المصرية لحقوق الإنسان، أن الوفد الفرنسي الذي يزور مسار العائلة المقدسة فى الوقت الراهن يتكون من ١٧ فردا، موضحا أن برنامج زيارة الوفد يتضمن وداي النطرون وشجرة مريم وكنيسة المعادي والكاتدرائية المرقسية ومجلس النواب وكنائس مصر القديمة.

وأشار إلى أنه من المقرر تنظيم زيارة رسمية بالتعاون مع سفارة مصر بفرنسا لوفد يضم برلمانيين وسياسيين لمسار العائلة المقدسة في مارس المقبل.

وقال "ماهر" إن الوفد اطلع على المزارات الموضوعة ضمن البرنامج وأصروا على استكمال رحلتهم في مصر على الرغم من حادث المنيا الإرهابي.

وطالب "ماهر" على هامش جولة الوفد بحديقة الأزهر اليوم، بتكثيف الدعاية والتسويق الخارجي لمسار العائلة المقدسة، وألا تقتصر الحملات على الآثار والشواطئ فقط حيث لا يعلم الكثيرون في الخارج عن وجود المسار وتفاصيله بمصر.
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