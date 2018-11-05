دستورية النواب توافق على سبع اتفاقيات دولية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على 7 اتفاقيات دولية، مشيرة إلى أنها تتفق مع الدستور والقانون ولا يوجد أي مخالفات دستورية بشأنها.



وتشمل الاتفاقيات الـ(7)، قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2018 بالموافقة على بروتوكول تعاون بشأن مشروع خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومنظمة العمل الدولية (مكتب القاهرة) خلال الأعوام 2018/2021 والموقع في القاهرة بتاريخ 29 أبريل 2018، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 486 لسنة 2018 بالموافقة علي الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية بشأن إنشاء مكتب محلي واحد للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومكتب محلي واحد لبنك التعمير الألماني في القاهرة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 7 يونيو 2018.



وتضم الاتفاقيات أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم (496) لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاق الإطارى بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية بشأن تقديم الصين قرض ميسر لجمهورية مصر العربية بقيمة إجمالية لا تتجاوز 4 مليارات و604 ملايين يوان صيني والموقعة في بكين بتاريخ الأول من سبتمبر 2018، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم (497) لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني للحصول على قرض بدون فائدة بين حكومتي مصر وجمهورية الصين الشعبية والموقعة في بكين في الأول من سبتمبر 2018.



كما وافقت اللجنة على قرار الرئيس رقم (498) لسنة2018 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي مصر وجمهورية الصين الشعبية، والموقعة في الصين بتاريخ الأول من سبتمبر 2018، وقرار الرئيس رقم (500 ) لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقع في القاهرة بتاريخ 24 يوليو 2018، وأخيرا قرار رئيس الجمهورية رقم (499) لسنه 2018 بالموافقة على التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة والموقع في القاهرة بتاريخ 24 يوليو 2018.