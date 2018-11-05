ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

دستورية النواب توافق على سبع اتفاقيات دولية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:27 م
بهاء أبو شقة_رئيس
بهاء أبو شقة_رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
أ ش أ
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على 7 اتفاقيات دولية، مشيرة إلى أنها تتفق مع الدستور والقانون ولا يوجد أي مخالفات دستورية بشأنها.

وتشمل الاتفاقيات الـ(7)، قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2018 بالموافقة على بروتوكول تعاون بشأن مشروع خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومنظمة العمل الدولية (مكتب القاهرة) خلال الأعوام 2018/2021 والموقع في القاهرة بتاريخ 29 أبريل 2018، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 486 لسنة 2018 بالموافقة علي الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية بشأن إنشاء مكتب محلي واحد للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومكتب محلي واحد لبنك التعمير الألماني في القاهرة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 7 يونيو 2018.

وتضم الاتفاقيات أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم (496) لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاق الإطارى بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية بشأن تقديم الصين قرض ميسر لجمهورية مصر العربية بقيمة إجمالية لا تتجاوز 4 مليارات و604 ملايين يوان صيني والموقعة في بكين بتاريخ الأول من سبتمبر 2018، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم (497) لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني للحصول على قرض بدون فائدة بين حكومتي مصر وجمهورية الصين الشعبية والموقعة في بكين في الأول من سبتمبر 2018.

كما وافقت اللجنة على قرار الرئيس رقم (498) لسنة2018 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي مصر وجمهورية الصين الشعبية، والموقعة في الصين بتاريخ الأول من سبتمبر 2018، وقرار الرئيس رقم (500 ) لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقع في القاهرة بتاريخ 24 يوليو 2018، وأخيرا قرار رئيس الجمهورية رقم (499) لسنه 2018 بالموافقة على التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة والموقع في القاهرة بتاريخ 24 يوليو 2018.
loading...

ترشيحاتنا

هفاجئكم.. كيف ردت نحاتة المنيا على السخرية من تمثال محمد صلاح بمنتدى شباب العالم؟

ميدو عن كلمة الرئيس السيسي بمنتدى الشباب: عظيمة جدا

محمد إيهاب يسطر التاريخ.. توج بذهبية الخطف وبرونزيتين ببطولة العالم

الخطيب يتوجه إلى ألمانيا بعد مواجهة الترجي

إحالة مدرس مغاغة المتحرش لمحكمة الجنايات بالمنيا

دبلوماسي: هذا هو الحل الأمثل لمنع نقل السفارات إلى القدس ..فيديو

مخرج كلبش يطلب ممثلين للمشاركة بالجزء الثالث

تهرب من زوجها بعد 60 يوم زواج

التعليم: السيسي أوصى بتكاتف الشعب والحكومة لبناء 250 ألف فصل جديد

شاهد.. أول تعليق لوالدة عبد الوهاب يسري بعد اعتذار السيسي لها

محمد بن سلمان لـ جندي سعودي مصاب: دورك أكبر مليون مرة من دوري.. فيديو

محاكمة عاجلة لسائق زوجة محمد رمضان بتهمة القتل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العود سلاحي ليوم الدين.. عازف فلسطيني لم توقفه نيران الاحتلال: أتمنى العيش في مصر.. حوار

هيفاء وهبي تثير ضجة بإطلالة مثيرة.. صور

تعرفي على موديلات 2019 لغرفة المطبخ .. صور

قصر الحصن.. قلعة أبو ظبي تحكي فصولا من تاريخ الإمارات

في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور

فيديو

خبير: منتدى الشباب منصة تقدم صورة مصر الجديدة للعالم .. فيديو
عمرو خليل: أنا مدمن إنترنت ومراتي كان عندها حق.. فيديو
ملكة جمال اليمن: تبا للسياسة والطائفية..أوقفوا الحرب.. فيديو
طريقة عمل قالب الكيك بالفروتة
السيسي يلتقط صورا تذكارية مع حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟