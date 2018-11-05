جماهير الزمالك تؤازر فريقها من خارج أسوار ملعب بتروسبورت

لم تستسلم جماهير نادي الزمالك المتواجدة خارج ملعب بتروسبورت لحضور مباراة حرس الحدود لقرار منعهم من الدخول لعدم امتلاكهم بطاقة عضوية النادي بجانب دعوة لحضور اللقاء.



وقامت الجماهير البيضاء بمؤازرة وتشجيع الفريق من خارج أسوار الملعب، مرددين بعض الأغاني والعبارات الحماسية بأصوات عالية، وصلت إلى كل المتواجدين بالداخل.



ويلتقي الزمالك مع حرس الحدود بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري المصري.