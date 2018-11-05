نائب مطالبا بوقف الإنجاب عند طفلين: الناس مش مقدرة ظروف البلد

طالب النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، بضرورة التدخل التشريعي، للقضاء على أزمة الزيادة السكانية، التى تلتهم أي جهود تقوم بها الحكومة، مؤكدًا أنها تعتبر من أخطر المشاكل التي تواجهها الدولة خلال السنوات الأخيرة.



واقترح "حنفي" في تصريحات لـ "صدى البلد" بأن يكون هناك تشريع يتيح للأسرة إنجاب طفلين فقط، إضافة إلي مدة زمنية فاصلة بينهما.



وأشار عضو تشريعية البرلمان، إلى أنه حال عدم التزام الأسر بهذا التشريع، يحرمون من الخدمات التي تقدمها الدولة، سواء فيما يتعلق بمجانية التعليم، أو دعم بطاقات التموين، وذلك إعمالًا للمبدأ الفقهي "المصلحة المرسلة" والتي تغلب مصلحة الجماعة فيها على مصلحة الفرد.



واستنكر النائب، حالة التمادي في إنجاب الأطفال بشكل مبالغ فيه، دون وضع حد معين من قبل الأسر، قائلًا: "الناس مش مقدرة ظروف البلد".



وأوضح عضو البرلمان، أن الزيادة السكانية، أدت إلى وجود ظواهر اجتماعية خطيرة، على رأسها انتشار أطفال الشوارع، وعمالة الأطفال، إضافة إلى اتجاههم إلى الأعمال منافية للأخلاق.



كان الرئيس السيسي، أكد، في كلمته بجلسة "كيف نبني قادة المستقبل" خلال فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، ضرورة أن ينشغل المجتمع والمعنيون بالأمر بإصدار قوانين للحد من النسل، حيث أن الدولة منذ أكثر من 50 عامًا لم تستطع حل تلك الأزمة.