وفد فيفا يشيد بسير العمل في مشروع الهدف

تفقد اليوم المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري بصحبة وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم العمل بمشروع الهدف، وضم وفد الاتحاد الدولي كل من جيرالدين هنان المنسق العام للمشروعات وفيرون موسينجو مدير التطوير لقارة إفريقيا وديفيد فاني مدير التطوير لمنطقة الكوسافا بإفريقيا.



وأبدى الوفد إعجابه بتطور العمل في مركز المنتخبات الوطنية، ووصفوه بأنه سيكون مركزا رائدا في قارة إفريقيا، واعتمدوه كنموذج سيتم تدريسه من خلال ورش العمل المختصة التي تنظمها فيفا في هذا المجال.