ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

وفد فيفا يشيد بسير العمل في مشروع الهدف

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:57 م
صدى البلد
يسري غازي
تفقد اليوم المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري بصحبة وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم العمل بمشروع الهدف، وضم وفد الاتحاد الدولي كل من جيرالدين هنان المنسق العام للمشروعات وفيرون موسينجو مدير التطوير لقارة إفريقيا وديفيد فاني مدير التطوير لمنطقة الكوسافا بإفريقيا.

وأبدى الوفد إعجابه بتطور العمل في مركز المنتخبات الوطنية، ووصفوه بأنه سيكون مركزا رائدا في قارة إفريقيا، واعتمدوه كنموذج سيتم تدريسه من خلال ورش العمل المختصة التي تنظمها فيفا في هذا المجال.
loading...

ترشيحاتنا

صاحبة تمثال محمد صلاح ترد على منتقديها بـ 22 عملا جديدا

هفاجئكم.. كيف ردت نحاتة المنيا على السخرية من تمثال محمد صلاح بمنتدى شباب العالم؟

بالصورة.. الإعلامية ريهام سعيد تساند منى عراقي في محنتها بعد حبسها

تعرف على قصة هاتف بلاستيكي أثار ضحك الرئيس السيسي.. فيديو

أحمد الفيشاوي يثير الجدل بسبب زوجته ندى الكامل ..صورة

حكاية سباح بريطاني قضى 157 يوما في البحر: تشقق لسانه من المياه المالحة

مصر وتونس ضد الفتنة.. الأهلى والترجي إيد واحدة قبل النهائى الافريقي

رسميا.. الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في تونس

وزير الداخلية يزور البابا تواضروس عقب الثأر لشهداء المنيا.. صور

محاكمة عاجلة لسائق زوجة محمد رمضان بتهمة القتل

تأجيل مباراة المصرى وبيراميدز بالدورى الممتاز

محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول لمواجهة النجم الأحمر واستبعاد شاكيري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرفي على موديلات 2019 لغرفة المطبخ .. صور

قصر الحصن.. قلعة أبو ظبي تحكي فصولا من تاريخ الإمارات

في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور

وزير الداخلية يزور البابا تواضروس عقب الثأر لشهداء المنيا.. صور

تجاهل تطوير منزل سيد درويش بكوم الدكة يثير استياء السكندريين.. صور

فيديو

طريقة عمل قالب الكيك بالفروتة
السيسي يلتقط صورا تذكارية مع حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد ..فيديو
السيسي يغادر الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الأفريقية.. فيديو
السيسي يكرم حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد في منتدى شباب العالم.. فيديو
السيسي: ملتزمون بتفعيل توصيات القمة الإفريقية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟