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تعليم

محافظ بورسعيد يعتمد ترقية 5868 من المعلمين والأخصائيين

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:59 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حركة الترقيات للمعلمين والأخصائيين بمديرية التربية والتعليم للمحافظة.

وأصدر "الغضبان"،  قرار رقم 809 لسنة 2018 بترقية 5868 من المعلمين والأخصائيين بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد؛ على أن يتم اعتبار القرار ساريًا من أول يناير 2018.

ووجه المحافظ، التهنئة لمن شملهم القرار متمنيًا لهم التوفيق ومزيدًا من الترقى، راجيًا من الله التوفيق لجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد والنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة لأرقى المستويات العلمية التى تتناسب مع مكانة وريادة مصر ومحافظة بورسعيد.
محافظ بورسعيد يعتمد ترقية 5868 من المعلمين والأخصائيين
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