محافظ بورسعيد يعتمد ترقية 5868 من المعلمين والأخصائيين

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حركة الترقيات للمعلمين والأخصائيين بمديرية التربية والتعليم للمحافظة.





وأصدر "الغضبان"، قرار رقم 809 لسنة 2018 بترقية 5868 من المعلمين والأخصائيين بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد؛ على أن يتم اعتبار القرار ساريًا من أول يناير 2018.



