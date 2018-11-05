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أزرار الجاكيت الشتوي تثير رواد السوشيال ميديا .. صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:12 م
صدى البلد
ريهام قدري
انتشرت الفترة الأخيرة صور متعددة علي الفيسبوك لكتف الجاكيت الذي يوجد به شريط وزرار وتساءل العديد عن سبب وجود أزرار على الكتفين.

كشفت مغردة على موقع تويتر تدعى فرانشيسكا هورزبيرغ من كمبريا البريطانية عن أهمية هذه الأزرار. فغردت الشابة: "لقد استغرقني الأمر 18 عامًا لمعرفة سبب وجود هذه الأزرار الغريبة على الأكتاف في السترات الشتوية. إنها موجودة في السترات لمنع الحقائب من السقوط خلال حملها على الكتف".

وحظيت التغريدة بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر المستخدمون عن إعجابهم بالمعلومة التي قدمتها فرانشيسكا في المنشور.
أزرار الجاكيت الشتوي تثير رواد السوشيال ميديا .. صور
أزرار الجاكيت الشتوي تثير رواد السوشيال ميديا .. صور
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