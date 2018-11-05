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وزارة الهجرة: 230 شابا من المصريين في الخارج شاركوا بمنتدى شباب العالم

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:46 م
صدى البلد
توك شو
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن منتدى شباب العالم نجح خلال العامين الحالى والماضى بفضل جهود شباب مصر، لافتا إلى أن هذا النجاح منحهم ثقة القيادة السياسية.

وأضافت "مكرم"، خلال لقاء خاص لـ فضائية "ten"، أن منتدى شباب العالم حضره هذا العام 230 شابًا من المصريين فى الخارج، بينما في العام الماضي حضر 150 شابًا، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة تحفز الشباب المصرى فى الخارج على تسجيل بياناتهم للمشاركة فى المنتدى. 

وأشارت إلى أن دور وزارة الهجرة هو الالتقاء بالشباب المصريين القادم من الخارج والتعرف على تجاربهم في الخارج.
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