حفيد نيلسون مانديلا: منتدى شباب العالم رسالة لشعوب أفريقيا من أجل تحقيق السلام

أكد زندوا مانديلا، حفيد الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، أن أفريقيا تحتاج إلى إرساء قيم السلام والمساواة، مضيفا أن منتدى شباب العالم رسالة حقيقية لشعوب إفريقيا لتحقيق السلام.



وأضاف مانديلا، في تصريحات لبرنامج " اليوم "، المذاع عبر فضائية " دي ام سي "، أنه يجب على الأجيال القادمة تعلم مفهوم التعايش السلمي.



وأوضح حفيد الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، أنه يريد خلق فرصة اقتصادية للمواطنين من أجل إفادة المجتمعات الصغيرة، مؤكدا أن مؤسسة نيلسون مانديلا تركز على توظيف الشباب، والمساواة بين الجنسين.