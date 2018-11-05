تجديد حبس رئيس حي الهرم و3 آخرين في قضية الرشوة 45 يومًا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار محمود عادل إلياس، اليوم الاثنين، حبس اللواء إبراهيم عبدالعاطي، رئيس حي الهرم، و3 مسئولين لشركات مقاولات بقضية رشوة، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.



وواجهت النيابة رئيس الحي والمتهمين الآخرين بالتسجيلات الصوتية فيما بينهم، والتي تثبت طلب وتقديم رشوة مالية واستغلال رئيس الحي لنفوذه لأخذ عطية مالية، ويواجه المتهم اتهامات الرشوة واستغلال النفوذ والإخلال بواجبات وظيفته.



وكشفت التحقيقات، أن رئيس حي الهرم، تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعد العقارات المخالفة بدائرة حي الهرم، والتابعة لإحدى شركات المقاولات، مقابل حصوله على مبلغ مالي، وأنه تم تسجيل تلك المفاوضات التي تمت بين المتهم والراشي، بمعرفة الأجهزة الرقابية وبناء على قرارات صادرة من النيابة العامة.