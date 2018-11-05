ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رشا مجدي: استخدام المصريين لمواقع التواصل الاجتماعي سيئ

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:52 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن استخدام المصريين لمواقع التواصل الاجتماعي غير جيد.

وأضافت، خلال برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ركز خلال فعاليات منتدى الشباب المقام في مدينة شرم الشيخ حول دور وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الإعلامية رشا مجدي أن مواقع التواصل الاجتماعي لها دور هدام، أكثر من الدول المتقدمة، فالاستخدام لموقع التواصل الاجتماعي ليس بالاستخدام الجيد.
loading...

ترشيحاتنا

كما انفردنا.. الإثيوبي تيسيما حكما لمباراة الأهلي والترجي في نهائي إفريقيا

محمد بن سلمان لـ جندي سعودي مصاب: دورك أكبر مليون مرة من دوري.. فيديو

ميرور تفجر مفاجأة صادمة عن تمثال محمد صلاح فى منتدى شرم الشيخ

جماهير الزمالك تؤازر فريقها من خارج أسوار ملعب بتروسبورت

رسالة قوية من الرياضة المصرية والتونسية لجماهير الأهلي والترجي

شاهد.. أول تعليق للرئيس السيسي على أزمة ارتفاع أسعار البطاطس

التحقيق مع منى عراقى

تعرف على قصة هاتف بلاستيكي أثار ضحك الرئيس السيسي.. فيديو

فيكتور جوميز حكما لمباراة مصر وتونس بالتصفيات الإفريقية

السيسي: أولادي في الجامعة أوزانهم زيادة .. نصف الوزن عايز يتشال.. فيديو

وصول أول رحلة طيران شارتر قادمة من فرانكفورت بألمانيا إلى الأقصر ..صور

اتحاد الكرة: تأهل أول كل مجموعة بالقسم الثاني مباشرة للدوري الممتاز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرفي على موديلات 2019 لغرفة المطبخ .. صور

قصر الحصن.. قلعة أبو ظبي تحكي فصولا من تاريخ الإمارات

في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور

وزير الداخلية يزور البابا تواضروس عقب الثأر لشهداء المنيا.. صور

تجاهل تطوير منزل سيد درويش بكوم الدكة يثير استياء السكندريين.. صور

فيديو

طريقة عمل قالب الكيك بالفروتة
السيسي يلتقط صورا تذكارية مع حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد ..فيديو
السيسي يغادر الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الأفريقية.. فيديو
السيسي يكرم حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد في منتدى شباب العالم.. فيديو
السيسي: ملتزمون بتفعيل توصيات القمة الإفريقية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟