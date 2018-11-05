رشا مجدي: استخدام المصريين لمواقع التواصل الاجتماعي سيئ

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن استخدام المصريين لمواقع التواصل الاجتماعي غير جيد.



وأضافت، خلال برنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ركز خلال فعاليات منتدى الشباب المقام في مدينة شرم الشيخ حول دور وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي.



وكشفت الإعلامية رشا مجدي أن مواقع التواصل الاجتماعي لها دور هدام، أكثر من الدول المتقدمة، فالاستخدام لموقع التواصل الاجتماعي ليس بالاستخدام الجيد.