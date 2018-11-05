التعليم: السيسي أوصى بتكاتف الشعب والحكومة لبناء 250 ألف فصل جديد

قال أحمد صابر المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن الرئيس السيسى قال خلال جلسة "كيف نبني قادة المستقبل" لاستعراض رحلة تطوير التعليم بمصر من رياض الأطفال إلى الجامعة، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، إننا نواجه تحديًا كبيرًا لتنفيذ خطة نظام التعليم الجديد.



وأضاف صابر في بيان رسمي له أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد للرئيس أن هناك حاجة ماسة لبناء 250 ألف فصل دراسي بتكلفة نحو 130 مليار جنيه، لنصل بالكثافة إلى 40 طالبا فى الفصل، موضحًا أن هناك 700 ألف تلميذ يلتحقون بالمدرسة كل عام.



وأشار الى ان الرئيس أكد أننا سنمضى قدمًا فى طريق التحدى إلى النهاية إلى أن نتغلب على كل المشكلات التى نواجهها؛ من أجل إنشاء 250 ألف فصل؛ ليتم تغطية احتياجات الدولة من الفصول المختلفة للتعليم، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الجميع شعبًا وحكومة حيث إن تأجيل القرار للانتهاء من إنشاء هذه الفصول خلال 3 أو 4 سنوات سيحمل الدولة زيادة سنوية.