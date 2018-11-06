برلماني: توجه السيسي لتشكيل لجنة خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي مهم

قال تامر عبد القادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشكيل لجنة قومية بحثية لتعظيم الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي؛ مهم جدا، ويساعد في تطبيق مادة بقانون الإعلام الجديد الذى نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتى تنص على أنه: "يحق للمجلس الأعلى للإعلام متابعة أى صفحة على وسائل التواصل الاجتماعى يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف مواطن، وحجبها؛ فى حال نشر ما يسيئ إلى الدولة المصرية".



وتابع عبد القادر فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن إشارة الرئيس الرئيس إلى تشكيل لجنة بحثية قومية لمناقشة قضية وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت من كافة الجوانب، لتعظيم نقاط الاستفادة من شبكات التواصل؛ يعبر عن فكره التثقيفي والتنويري الذى يستهدف به شباب مصر.



وكان الرئيس "السيسي" قد أكد ، في كلمته خلال فعاليات المائدة المستديرة حول مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، أن أي محاولة لمنع وسائل التواصل الاجتماعي؛ لن تنجح، ولا بد من التعامل مع الواقع، والنجاح في الاستفادة منها.



وأوضح أن اي اختراع يمكن ان يكون أداة للبناء والتدمير في نفس الوقت، ولا بد من الوعي بكيفية تحويله إلى أداة للتعليم والبناء والتعمير، متابعًا: "الأولاد يتعلمون بالمشاهدة، والأمهات بيبقوا قاعدين ماسكين الموبايل والأطفال بيتعلموا منهم".