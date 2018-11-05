درة تنشر صورة لها في طفولتها

نشرت الفنانة التونسية درة، عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة جديدة لها من طفولتها.



ومزجت درة صورة الطفولة مع صورة حالية لها تحمل نفس تعبيرات الوجه ونظرة العيون.



وخاضت درة السباق الرمضانى بمسلسل "نسر الصعيد" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.



وتواصل الفنانة حاليا تصوير فيلمها الجديد "يوم مصري" وتجسد فيه شخصية "ميرفت"، وهي فتاة محجبة، وتعمل ممرضة في مستشفى حكومي وتعول أسرتها، ويشارك في بطولته كل من الفنان خالد النبوي وأحمد الفيشاوي وحنان مطاوع ومحمد عادل، والفيلم إخراج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكري.