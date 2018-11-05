محمد إيهاب بعد اقتناص لقب بطولة العالم: طموحى ذهبية أولمبياد طوكيو

أبدى محمد إيهاب نجم المنتخب الوطنى لرفع الأثقال سعادته البالغة بعد التتويج بـ 3 ميداليات بواقع ذهبية الخطف وبرونزيتي الكلين والمجموع في منافسات وزن 81 كيلو جراما ببطولة العالم بتركمانستان.



وقال إيهاب إن حصد الميداليات الثلاث لم يأت من فراغ فى ظل المجهود الوفير الذى تم بذله طوال الفترة الماضية من تدريبات ومعكسرات قوية للغاية.



وأضاف أن بطولة العالم المقامة حاليا تشهد مشاركة وجود كوكبة من أقوى اللاعبين، مشيرا إلى أن طموحه هو الوصول إلى أعلى مستوى ممكن من أجل اقتناص ذهبية أولمبياد طوكيو المقبلة.