مرض جديد يصيب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.. تعرف عليه

قال رامي زهدي الخميسي، أمين مساعد للجنة العلاقات الخارجية بحزب "مستقبل وطن"، إن كثيرًا من المصريين اكتشفوا إدمانهم لمواقع التواصل الاجتماعي.





وأكد "الخميسي"، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، أن عددًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عرضة للإصابة بـ«فومو»، وهو الخوف من عدم القدرة على الإلمام بكل ما يجري من أحداث وأخبار وبذلك يظل الشخص طوال الوقت متصل عبر الإنترنت.





وأضاف أن عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يبلغ 3 مليارات شخص من بينهم مليارا شخص يمتلكون حسابًا شخصيًا واحدًا فقط.





ونوه أمين مساعد للجنة العلاقات الخارجية بحزب "مستقبل وطن"، بأن من ضمن استخدامات مواقع التواصل الاجتماعي البناءة دعم الدولة وترويج المعلومات الصحيحة، بينما هناك استخدام سيء يلجأ إليه أعداء الوطن ببث أخبار أو إشاعات.





وأشاد بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل هيئة قومية لقياس مؤثرات مواقع التواصل الاجتماعي، مع وضع قوانين أو محددات وآليات للوصول إلى الآثار الإيجابية مع تجنب الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي.