شاهد.. أول تعليق لوالدة عبد الوهاب يسري بعد اعتذار السيسي لها



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتذر لوالدة عبد الوهاب يسري، الذي توفي في حادث سيارة خلال الإعداد لمنتدى شباب العالم الأول، بسبب التأخير عن تكريم روحه في النسخة الأولى لمنتدى شباب العالم العام الماضي وإطلاق اسمه على إحدى المنشآت أو الطرق.



قالت كريمة الزيني، والدة عبد الوهاب يسري الذي توفي في حادث سيارة أثناء تنظيم منتدى شباب العالم في جولته الأولى إنها فخورة بتنظيم منتدى شباب العالم في جولته الثانية على يد زملائه والظهور بذلك المستوى.ووجهت في تصريحات هاتفية لبرنامج "اليوم "، المذاع عبر فضائية "دي ام سي "، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي علي رعاية الشباب واحتوائهم من أجل تحقيق أحلامهم، قائلة "فخورة بحب السيسي لمصر وتقديره لعبد الوهاب".وتابعت: "عبد الوهاب كان بيحب مصر وكان متفوق ربنا يرحمه".