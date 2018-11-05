تأجيل حسم الإجراءات الأمنية لمباراة الترجي والأهلي في نهائي إفريقيا

يستضيف الترجي التونسي، نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبل في إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا، على ملعب رادس، لحسم الفائز بكأس الأميرة السمراء.



وذكر موقع "الشروق" التونسي، أنه تقرر تأجيل الاجتماع الأمني لحسم ترتيبات تأمين اللاعبين ودخول الجماهير إلى ملعب المباراة للغد أو بعد غد "الأربعاء" نظرا للإجراءات التأمينية الخاصة التى يحتاجها اللقاء بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الذهاب.