ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الخارجية: ندعم آلية مراجعة النظراء خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:53 م
صدى البلد
ياسمين سامى
نشر أحمد حافظ المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية المصرية عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عددا من الصور لمشاركة وزير الخارجية بمنتدى شباب العالم.

وأوضح المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية سامح شكري أكد دعم مصر للآلية وأعمالها خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي في عام 2019.

نشر المتحدث قائلا "‏الآن، لقاء لوزير الخارجية "شكري"، على هامش فعّاليات منتدى شباب العالم ٢٠١٨، مع د. مالوكا ماياكي الرئيس التنفيذي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، شكري يؤكد دعم مصر للآلية وأعمالها خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي في عام 2019".
الخارجية: ندعم آلية مراجعة النظراء خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي
الخارجية: ندعم آلية مراجعة النظراء خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي
loading...

ترشيحاتنا

أسلحة الأهلي تتساقط قبل الوصول إلى رادس

أحمد الفيشاوي يثير الجدل بسبب زوجته ندى الكامل ..صورة

الزمالك يدرس معاقبة كهربا بعد مهاجمته جهاز المنتخب

وزير الدفاع التركي يزور جزيرة سواكن السودانية بالبحر الأحمر

أول قرار من كريستيان جروس بعد فوز الزمالك الصعب على حرس الحدود

كواليس إيقاف أزارو وحرمانه من نهائى أفريقيا أمام الترجي

نص عقوبات CAF المغلظة ضد وليد أزارو والأهلي قبل نهائي إفريقيا أمام الترجي

محمد بن سلمان لـ جندي سعودي مصاب: دورك أكبر مليون مرة من دوري.. فيديو

تأجيل حسم الإجراءات الأمنية لمباراة الترجي والأهلي في نهائي إفريقيا

تعرف على سر تحويل كارتيرون مدرب الأهلى للتحقيق قبل نهائى أفريقيا

هفاجئكم.. كيف ردت نحاتة المنيا على السخرية من تمثال محمد صلاح بمنتدى شباب العالم؟

فعاليات الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الأفريقية بحضور السيسي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إذا كان شعارنا الكنز في الرحلة فعبد الوهاب هو الكنز والرحلة.. لماذا اعتذر السيسي لوالدة عبد الوهاب يسري؟

مع عنان سترى نفسك لحظة ولادتك.. طالبة بالإسكندرية توثق الثواني الأولى بعد الولادة.. صور

عمر خيرت يتألق في مهرجان الموسيقى العربية .. صور

العود سلاحي ليوم الدين.. عازف فلسطيني لم توقفه نيران الاحتلال: أتمنى العيش في مصر.. حوار

هيفاء وهبي تثير ضجة بإطلالة مثيرة.. صور

فيديو

مهاب مميش: الإرادة تعتبر 75% من النجاح.. فيديو
التضامن: 43 ألف تنويه تلفزيوني للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.. فيديو
التضامن: الفيوم وسوهاج أعلى محافظات مصر في معدلات الخصوبة.. فيديو
التضامن تكشف أسباب الزيادة السكانية ..فيديو
النيابة الإدارية تعلن موعد الانتهاء من تحقيقات وفاة طبيبة مستشفى المطرية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟