الخارجية: ندعم آلية مراجعة النظراء خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي

نشر أحمد حافظ المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية المصرية عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عددا من الصور لمشاركة وزير الخارجية بمنتدى شباب العالم.



وأوضح المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية سامح شكري أكد دعم مصر للآلية وأعمالها خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي في عام 2019.



نشر المتحدث قائلا "‏الآن، لقاء لوزير الخارجية "شكري"، على هامش فعّاليات منتدى شباب العالم ٢٠١٨، مع د. مالوكا ماياكي الرئيس التنفيذي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، شكري يؤكد دعم مصر للآلية وأعمالها خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي في عام 2019".