ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وزيرة الثقافة: منتدى الشباب حدث عظيم يقدم مصر للعالم بشكل رائع

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:39 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
حسام الحارتي
أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أن منتدى شباب العالم حدث عظيم ويقدم مصر إلى العالم بشكل رائع ويجعل من الشباب المشاركين سفراء لمصر ببلادهم.

وقالت عبد الدايم في تصريحات لبرنامج "اليوم "، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، "المنتدى حدث عظيم والمبادرة عظيمة وتكبر سنويا، وفكرة وجود شباب من خلفيات ودول وديانات مختلفة أمر جيد، مضيفة أن الشباب المصري يستفيد بشكل كبير من التعامل مع الشباب الأجنبي.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى نقل الشباب الأجانب المشاركين في منتدى شباب العالم صورة طيبة عن مدينة شرم الشيخ، مؤكدة أن ذلك يساهم في ارتقاء السياحية المصرية.
loading...

ترشيحاتنا

ميرور تفجر مفاجأة صادمة عن تمثال محمد صلاح فى منتدى شرم الشيخ

تعرف على قصة هاتف بلاستيكي أثار ضحك الرئيس السيسي.. فيديو

السيسي: هنعمل 250 ألف فصل ونوفر الـ 130 مليار جنيه

تهرب من زوجها بعد 60 يوم زواج

السيسي: أولادي في الجامعة أوزانهم زيادة .. نصف الوزن عايز يتشال.. فيديو

هفاجئكم.. كيف ردت نحاتة المنيا على السخرية من تمثال محمد صلاح بمنتدى شباب العالم؟

محمد بن سلمان لـ جندي سعودي مصاب: دورك أكبر مليون مرة من دوري.. فيديو

ميدو عن كلمة الرئيس السيسي بمنتدى الشباب: عظيمة جدا

دبلوماسي: هذا هو الحل الأمثل لمنع نقل السفارات إلى القدس ..فيديو

فعاليات الجلسة الختامية لمحاكاة القمة العربية الأفريقية بحضور السيسي.. فيديو

شاهد... لحظة تتويج محمد إيهاب بذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال

رسالة مؤثرة من أبو تريكة إلى جماهير الأهلي والترجي قبل مباراة الجمعة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العود سلاحي ليوم الدين.. عازف فلسطيني لم توقفه نيران الاحتلال: أتمنى العيش في مصر.. حوار

هيفاء وهبي تثير ضجة بإطلالة مثيرة.. صور

تعرفي على موديلات 2019 لغرفة المطبخ .. صور

قصر الحصن.. قلعة أبو ظبي تحكي فصولا من تاريخ الإمارات

في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور

فيديو

خبير: منتدى الشباب منصة تقدم صورة مصر الجديدة للعالم .. فيديو
عمرو خليل: أنا مدمن إنترنت ومراتي كان عندها حق.. فيديو
ملكة جمال اليمن: تبا للسياسة والطائفية..أوقفوا الحرب.. فيديو
طريقة عمل قالب الكيك بالفروتة
السيسي يلتقط صورا تذكارية مع حفيد مانديلا ونجل الشيخ زايد ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟