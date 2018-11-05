وزيرة الثقافة: منتدى الشباب حدث عظيم يقدم مصر للعالم بشكل رائع

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أن منتدى شباب العالم حدث عظيم ويقدم مصر إلى العالم بشكل رائع ويجعل من الشباب المشاركين سفراء لمصر ببلادهم.



وقالت عبد الدايم في تصريحات لبرنامج "اليوم "، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، "المنتدى حدث عظيم والمبادرة عظيمة وتكبر سنويا، وفكرة وجود شباب من خلفيات ودول وديانات مختلفة أمر جيد، مضيفة أن الشباب المصري يستفيد بشكل كبير من التعامل مع الشباب الأجنبي.



وأشارت وزيرة الثقافة إلى نقل الشباب الأجانب المشاركين في منتدى شباب العالم صورة طيبة عن مدينة شرم الشيخ، مؤكدة أن ذلك يساهم في ارتقاء السياحية المصرية.