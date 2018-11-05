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تعليم

إحالة 13 معلما من مدرستين بكفر الدوار للتحقيق بسبب الغياب ..صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:00 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
قرر اللواء مهندس أحمد على مرزوق رئيس مركز ومدينة كفر ‏الدوار، إحالة 13 مدرسا بمدرستى العمدة وكوم دفشو التابعين للوحدة المحلية لقرية دفشو، للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة لـ مرزوق بقرى دفشو اليوم "الإثنين"، حيث تابع خلالها حالة النظافة والانضباط الإداري بالمدارس، وكذلك نسبة حضور الطلاب وعدم وجود أي معوقات قد تؤثر على سير العملية التعليمية.

وتضمنت الجولة متابعة حالة النظافة والأعمال الجارية بعدد من القرى ،من بينها: "قرى زنزو، العمدة، والعدلى"، كما تابع "رئيس المدينة" أيضًا الأعمال الجارية لتوسعة طريق العدلى المؤدى إلى الوحدة المحلية ‏بدفشو، والتى تنفذها وحدة الرصف بالوحدة المحلية بكفر الدوار.

رافق مرزوق خلال الجولة كل من ‏رضا حمورى ـ معاون رئيس المدينة ‏والمشرف على القرى، وسميحه جعفر، رئيس قرية دفشو، ‏ومسئولي ادارتى الرقابة والمتابعة والعلاقات العامة بالوحدة المحلية.
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