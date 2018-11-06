اليوم..جامعة الدلتا تستضيف خبيرا كوريا في مجال زراعة وغرس الأسنان

تنظم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ، اليوم الثلاثاء ، محاضرة علمية وورشة عمل بقاعة المؤتمرات بالجامعة وذلك حول التقنيات الحديثة والجديد في مجال زراعة وغرس الاسنان .



يحاضر فيها الخبير الكوري الدكتور " جونج شول بارك" ، أستاذ مساعد بكلية طب الفم والأسنان بجامعة " دانكوك بكوريا الجنوبية "ويقدم خلال المحاضرة أحدث التقنيات العلمية حول العالم في مجال زراعة وغرس الأسنان ويعقب المحاضرة ورشة عمل عن تقنية رفع الجيب الأنفي وغرس الأسنان وذلك بمستشفى طب الفم والأسنان بجامعة الدلتا .



ومن المقرر أن يحضر كلا من المهندس أسامة ربيع نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا ، الدكتور حاتم الجندي نقيب أطباء الأسنان بالدقهلية، الدكتور ممدوح سلامة مدير عام طب الاسنان بالدقهلية ، الدكتور محمد زغلول عامر وكيل كلية طب أسنان جامعة المنصورة ، الدكتور محمد الشحات عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة للدلتا والعديد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بجامعة الدلتا وعدد من الجامعات الأخرى.