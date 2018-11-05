زيارة مكوكية لوزير النقل لتفقد وافتتاح مشروعات تنموية وخدمية فى أسوان.. افتتاح نفق المشاة بمحطة سكة حديد كوم أمبو.. وإنهاء كوبرى كلابشة خلال العام القادم.. فيديو وصور

وزير النقل ومحافظ أسوان يتفقدان كوبرى كلابشة

عرفات وإبراهيم يفتتحان نفق المشاة بمحطة سكة حديد كوم أمبو

الوزير والمحافظ يتفقدان محطة سكة حديد أسوان

فى زيارة مكوكية سريعة لمتابعة المشروعات الجارية التى تقام على أرض المحافظة فى قطاع النقل قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل يرافقه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان واللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، بالإضافة إلى المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة العامة للسكك الحديدية بتفقد الأعمال التنفيذية الجارية بمحور كلابشة الجديد حيث تم الانتهاء بنسبة 75 % للأعمال المطلوبة ومن المقرر إنتهاء المرحلة الأولى فى الجانب القبلى بنهاية فبراير القادم.وسيتم افتتاح الكوبرى بالكامل بنهاية يونيو 2019 من أجل ربط الطريق الغربى الصحراوى بالطريق الشرقى بتكلفة 642 مليون جنيه ويصل طوله إلى 23كم وعرضه 21م ويضم 10 كبارى و6 أنفاق ويهدف الكوبرى إلى ربط الطريق الصحراوى الغربى بالطريق الزراعي الشرقي وتخفيف الاختناقات المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.وشدد عرفات على ضرورة تكثيف الجهود التنفيذية بالمحور للانتهاء منها وفقًا للجدول الزمنى المحدد لها، معلنًا عن إطلاق حملة قومية لإزالة المطبات العشوائية على الطرق بين المحافظات والمدن على طريق أسوان / القاهرة الزراعى حيث سيتم إزالتها من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى بالتنسيق مع المحافظة ومديرية الأمن وخاصة أن هذه المطبات تمثل خطورة على حياة المواطنين والمسافرين عبر الطرق المختلفة والتى إنتشرت بشكل عشوائى وغير مطابق للمواصفات الفنية منذ 2011.وقام الدكتور هشام عرفات واللواء أحمد إبراهيم بإفتتاح نفق المشاة بمحطة سكك حديد كوم أمبو والذى تم إنشاؤه وتشغيله مؤخرًا بتكلفة 7.5 مليون جنية مما ساهم فى تحقيق الربط بين غرب وشرق مدينة كوم أمبو بطول 70 مترا وذلك للحفاظ على أمان وسلامة أرواح المواطنين من حوادث القطارات.وتفقدا معا محطة سكك حديد كوم أمبو بعد تطويرها، فيما شملت جولة الوزير والمحافظ تفقد موقع إنشاء كوبرى ومحور دراو الجديد والذى سيربط الطريق الصحراوى الغربى بمركزى دراو ونصر النوبة حيث يبدأ من أمام قرية بنبان وحتى الطويسه فى الجانب الشرقى للنيل بالقرب من مدخل طريق بلانه بطول 18 كم وبعرض 21 متر وبتكلفة 1.3مليار جنيه ومقرر تنفيذه خلال 36 شهرا.وفى نهاية الزيارة الميدانية تفقد هشام عرفات وأحمد إبراهيم حوش ومحطة السكك الحديدية الرئيسية بمدينة أسوان والتى تم تطويرها طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من ضمن 6 محطات على مستوى المحافظة هى دراو وكوم أمبو وكلابشة وسلوا وإدفو والسباعية والتى وصلت تكلفتهم لنحو 50 مليون جنيه، بجانب تطوير 22 مزلقانا بتكلفة 66 مليون جنيه، بينما جارى العمل فى 29 مزلقانا بتكلفة 69 مليون جنيه من إجمالى 51 مزلقانا.وأشاد محافظ أسوان بجميع الجهود التنفيذية التى تقوم بها وزارة النقل وعلى رأسها الدكتور هشام عرفات من أجل التطوير المستمر ورفع الكفاءة لكافة المرافق التي يشملها قطاع النقل لتؤدى دورها في خدمة المواطنين بالشكل المطلوب، موضحًا بأن المشروعات الجارية تعد إضافة هامة لمنظومة الطرق والكبارى والأنفاق مع تطوير منظومة السكك الحديدية على مستوى المحافظة، علاوة على دورها الفعال فى دعم جهود التنمية المستدامة التى تهدف المحافظة لتنفيذها بمختلف المراكز وخاصة في المناطق والقرى الواقعة غرب النيل بما يساهم في تحقيق المنفعة العامة وتوفير حياة كريمة للمواطن الأسوانى البسيط.