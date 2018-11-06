فنانون وقعوا في مواقف محرجة بسبب سائقيهم.. محمد رمضان يتعرض لأزمة بعد القتل بالخطأ.. آخر يهدد نادية الجندى بالقتل.. وغادة نافع تتعرض للسرقة على يد سائقها

مصطفى كامل يتعرض للنصب بسبب سائق

غادة نافع تحبس سائقها 3 سنوات

محمد رمضان

غادة نافع

نادية الجندى

تعرضت النجمة نادية الجندى إلى التهديد بالقتل على يد سائقها الذي يعد زوج خادمتها.





وسردت الفنانة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تفاصيل الواقعة، إذ قالت إنها رأت سيدة فى العام الماضى تحمل طفلة صغيرة، وتعانى من ظروف مادية صعبة لحبس زوجها فى قضية مخدرات، ووفرت لها عملا فى منزلها، ولكن اكتشفت أن تلك الخادمة تسرق مجوهراتها وأموالها وملابسها باستمرار على مدار عدة أشهر بمساعدة السواق، مردفة: "طول الفترة كانت تسرق بطريقة رهيبة، وأنا مدياها الأمان".

مصطفى كامل

أثارت قضية سائق الفنان محمد رمضان الذى تم القبض عليه بسبب اتهامه فى قضية قتل بالخطأ لسودانى جدلا واسعا، حيث فتحت ملف الفنانين الذين تعرضوا لعدة حوادث بسبب سائقيهم، ووضعوهم في عدد من الأزمات بسبب أخطائهم المتكررة أو طمع البعض فيهم."صدى البلد" يرصد أبرز هذه الأزمات التي تسبب فيها سائقو الفنانين.تسبب السائق الخاص للفنان محمد رمضان فى أزمة له ووضعه فى موقف محرج، وذلك بعد تورطه فى قضية قتل بالخطأ، حيث كان يستقل سيارة ملاكى بصحبة زوجة "رمضان" وصديقتها، وأثناء ذلك اصطدم بسيارة أخرى يقودها سوداني الجنسية وأصاب 3 آخرين، مصري وتايلنديين.وقرر المستشار وليد سراج، المحامي العام الأول لنيابات كرداسة، إحالة سائق زوجة الفنان محمد رمضان، إلى محكمة الجنح، بتهمة القتل الخطأ لمواطن سوداني الجنسية، وإصابة 3 آخرين مصري وتايلنديين بالخطأ، في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو.وأكدت التحقيقات أن الحادث أسفر عن مقتل السائق (سوداني الجنسية)، وإصابة مرافقتيه (تايلانديتي الجنسية)، وإصابة زوجة الفنان محمد رمضان وصديقتها بإصابات طفيفة.وأمرت النيابة عقب انتهاء التحقيقات والاستماع لأقوال المصابين في الحادث، بدفن جثة القتيل، كما أمرت بحبس السائق على ذمة التحقيقات.عانت الفنانة غادة نافع من طمع سائقها الخاص، حيث قام بسرقة سيارتها، وهو ما دفعها إلى رفع دعوى قضائية ضده، وقررت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار مصطفى ربيع بمعاقبة سائق الممثلة غادة نافع غيابيًا، بالحبس لمدة 3 سنوات.وأوضحت أنها قدمت بلاغا للنيابة العامة ضد خادمتها سالفة الذكر، وتم التحقيق فى الواقعة، وحُكم عليها بالسجن لمدة عام بعد التحقق من صحتها، ولكن عندما خرج زوجها من السجن أخذ يهدد الفنانة نادية الجندى بالقتل عبر الهاتف المحمول، حتى تتنازل عن قضية زوجته، مضيفة: "كلمنى فى التليفون وقالى أنا هقتلك، اقرأى الفاتحة على نفسك، وأنتِ خلاص انتهيتى فلجأت للنيابة وقدمت فيه بلاغا وهم بيعملوا تتبع للتليفون بتاعه".اكتشف المطرب مصطفى كامل خيانة سائقه الذى أرسله إلى أحد البنوك بشارع جامعة الدول بشيك يحمل 50 ألف جنيه ليأتى بهم، ولكن السائق عاد له من البنك ومعه 30 ألف جنيه، وادعى أن باقى المبلغ ضاع منه ولا يعلم أين، فتقدم المطرب مصطفى كامل إلى قسم شرطة العجوزة ببلاغ يتهم فيه سائقه بسرقة مبلغ 20 ألف جنيه، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت التحقيقات.