قافلة الأزهر الطبية تواصل عملها بإجراء الكشوفات والعمليات بمدينة السباعية ..صور

واصلت قافلة الأزهر الطبية، الموفدة إلى مدينة السباعية بأسوان، عملها لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغ إجمالي العمليات الجراحية التي أجرتها 56 عملية، إضافة لتوقيع الكشف الطبي على 3000 شخص.





وتنوعت العمليات الجراحية التي أجرتها القافلة ما بين جراحة عامة وأنف وأذن وعظام ونساء ورمد، إضافة إلى عمليات تجرى لأول مرة بمستشفى السباعية في تخصصات النساء والتوليد والأنف والأذن والجراحة العامة، وتقوم القافلة التي يستمر عملها حتى الأربعاء المقبل، بصرف الأدوية للمرضى بالمجان وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الأزهر الشريف ووزارة الصحة.





وتضم القافلة 22 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر، في تخصصات العظام والباطنة والرمد والصدر والأنف والأذن والحنجرة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية وأمراض النساء والمخ والأعصاب والتخدير.



