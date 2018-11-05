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قافلة الأزهر الطبية تواصل عملها بإجراء الكشوفات والعمليات بمدينة السباعية ..صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:27 م
قافلة الأزهر الطبية
قافلة الأزهر الطبية
شاذلى عبد الفتاح
واصلت قافلة الأزهر الطبية، الموفدة إلى مدينة السباعية بأسوان، عملها لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغ إجمالي العمليات الجراحية التي أجرتها 56 عملية، إضافة لتوقيع الكشف الطبي على 3000 شخص. 

وتنوعت العمليات الجراحية التي أجرتها القافلة ما بين جراحة عامة وأنف وأذن وعظام ونساء ورمد، إضافة إلى عمليات تجرى لأول مرة بمستشفى السباعية في تخصصات النساء والتوليد والأنف والأذن والجراحة العامة، وتقوم القافلة التي يستمر عملها حتى الأربعاء المقبل، بصرف الأدوية للمرضى بالمجان وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الأزهر الشريف ووزارة الصحة. 

وتضم القافلة 22 طبيبًا من أساتذة طب الأزهر، في تخصصات العظام والباطنة والرمد والصدر والأنف والأذن والحنجرة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية وأمراض النساء والمخ والأعصاب والتخدير. 

ويأتي إرسال هذه القافلة في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لإدارة القوافل الطبية والإغاثية بتكثيف عملها في داخل مصر وخارجها للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى، انطلاقًا من الدور الإنساني والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر الشريف، والذي يُعَدّ مُكملًا لدوره الدعوي والتعليمي.
قافلة الأزهر الطبية تواصل عملها بإجراء الكشوفات والعمليات بمدينة السباعية ..صور
قافلة الأزهر الطبية تواصل عملها بإجراء الكشوفات والعمليات بمدينة السباعية ..صور
قافلة الأزهر الطبية تواصل عملها بإجراء الكشوفات والعمليات بمدينة السباعية ..صور
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