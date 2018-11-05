جمع بين الثروة والنفوذ السياسي.. كيف نجح مالك ليستر سيتى فى تحقيق المعادلة؟

ويمتلك فيتشاي النادي الإنجليزي وحسب، حيث أنه مالك نادي ليوفين البلجيكي أيضاً كما يستحوذ على أ

كبر شركة طيران اقتصادي في البلاد بعدما دفع 239 مليون دولار للاستحواذ على حصة نسبتها 40% في "آسيا أفيشين" المساهم الرئيسي في الخطوط الجوية التايلاندية.