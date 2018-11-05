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أصل الحكاية

جمع بين الثروة والنفوذ السياسي.. كيف نجح مالك ليستر سيتى فى تحقيق المعادلة؟

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:08 م
الملياردير التايلندى
الملياردير التايلندى فيتشاي
مـيــس رضــا
يعتبر رجل الأعمال التايلاندي ومالك ليستر سيتي فيتشاي سريفادانا برابا واحدًا من أغنى رجال الأعمال في تايلاند وأكثرهم نفوذًا، فهو مؤسس مجموعة كنغ باور العالمية التي تحمل ملعب الفريق اسمها وصنفته مجلة فوربس في المرتبة الخامسة في قائمة الأكثر ثراء في تايلاند.
جمع بين الثروة والنفوذ

ولد الملياردير التايلاندي في مدينة باكوك في 4 أبريل 1958، وهو  ينتمي إلى أسرة تايلاندية صينية، وكان يعمل في السوق الحر منذ ثلاثة عقود مستفيدًا طفرة الأعمال السياحية في البلاد، واجه سريفادانا برابا صعوبات عديدة للوصول لمكانته الحالية.

جمع بين الثروة والنفوذ

علاقاته السياسية وراء شهرته

يتمتع فيتشاي بعلاقات سياسية مع سياسيين بارزين ومؤسسات سياسية كشفت عن العلاقة بين الثراء الفاحش والسياسة وجزء من هذه العلاقات مر عبر كرة القدم.

جمع بين الثروة والنفوذ

دخوله عالم الرياضة 

لم تقتصر استثمارات الملياردير التايلاندى فى مجال محدد بل تعددت أوجه استثماراته وكان أبرزها دوري كرة القدم الإنجليزي، والذي يعد الأكثر ربحية في العالم، حيث ساهم في تعزيز مكانته وتسليط الضوء عليه في الساحة العالمية، حيث دعم صفوفه بمزيد من اللاعبين اعتمادًا على أمواله الخاصة.

جمع بين الثروة والنفوذ
ويمتلك فيتشاي النادي الإنجليزي وحسب، حيث أنه مالك نادي ليوفين البلجيكي أيضاً كما يستحوذ على  أكبر شركة طيران اقتصادي في البلاد بعدما دفع 239 مليون دولار للاستحواذ على حصة نسبتها 40% في "آسيا أفيشين" المساهم الرئيسي في الخطوط الجوية التايلاندية.

فى قائمة الأغنى على مستوى العالم

ويحتل الملياردير التايلندى على ترتيب خامس أغنى رجل في تايلاند في 2018، وبلغت ثروته 4.9 مليون دولار "3.8 مليون جنيه إسترليني"، كما أنه يحتل المركز 388 بين الأغنى في جميع أنحاء العالم.

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