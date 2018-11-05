جمع بين الثروة والنفوذ السياسي.. كيف نجح مالك ليستر سيتى فى تحقيق المعادلة؟

ولد الملياردير التايلاندي في مدينة باكوك في 4 أبريل 1958، وهو ينتمي إلى أسرة تايلاندية صينية، وكان يعمل في السوق الحر منذ ثلاثة عقود مستفيدًا طفرة الأعمال السياحية في البلاد، واجه سريفادانا برابا صعوبات عديدة للوصول لمكانته الحالية.
علاقاته السياسية وراء شهرته
يتمتع فيتشاي بعلاقات سياسية مع سياسيين بارزين ومؤسسات سياسية كشفت عن العلاقة بين الثراء الفاحش والسياسة وجزء من هذه العلاقات مر عبر كرة القدم.
دخوله عالم الرياضة
لم تقتصر استثمارات الملياردير التايلاندى فى مجال محدد بل تعددت أوجه استثماراته وكان أبرزها دوري كرة القدم الإنجليزي، والذي يعد الأكثر ربحية في العالم، حيث ساهم في تعزيز مكانته وتسليط الضوء عليه في الساحة العالمية، حيث دعم صفوفه بمزيد من اللاعبين اعتمادًا على أمواله الخاصة.
فى قائمة الأغنى على مستوى العالم
ويحتل الملياردير التايلندى على ترتيب خامس أغنى رجل في تايلاند في 2018، وبلغت ثروته 4.9 مليون دولار "3.8 مليون جنيه إسترليني"، كما أنه يحتل المركز 388 بين الأغنى في جميع أنحاء العالم.