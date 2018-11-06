خبراء اقتصاد: إشادة مؤسسات التمويل الدولية بتقدم مركزنا في ممارسة الأعمال خطوة لتشجيع الاستثمار.. والاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح

مؤسسة التمويل الدولية تقدم مصر للمركز الثامن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال

إبراهيم مصطفى: تقدم مصر فى مؤشر ممارسة الأعمال تأكيد على نجاح خطوات الإصلاح

محسن الخضيري: إمكانيات وموارد مصر تضعها على خريطة الاستثمار العالمى

ثمن خبراء الاقتصاد إعلان مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، تقدم مصر للمركز الثامن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بعد إجراءات الحكومية الإصلاحية عقب تحرير سعر الصرف، مؤكدين أنها محفزة للاستثمار.وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، أن تقدم 8 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولى يعكس نجاح خطوات الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الحكومة، بما فيها القرارات الخاصة بتحرير سعر الصرف وتحسين مناخ الاستثمار، والفرص التى يتم توفيرها من خلال المشروعات القومية المختلفة، فضلا عن التنافسية الكبيرة التى تحظى بها العديد من القطاعات.وقال "مصطفى"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إن ما تضمنه تقرير مؤسسة التمويل الدولية استند إلى خطوات وإنجازات تم تحقيقها على أرض الواقع وتمس الاقتصاد والاستثمار ومناخ الأعمال بشكل عام، والتسهيلات التى تقدمها الحكومة لتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.وأضاف أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية وإمكانيات استثمارية عالية، لافتا إلى أنه تم اختيار مصر فى وقت سابق نموذجا للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهذا لم يأت من فراغ وسيجعل مصر محط أنظار الكثير من العالم كما كانت من قبل.وأكد الدكتور محسن الخضيري، الخبير الاقتصادي، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التحولات المهمة على مستوى تحسين مناخ الاستثمار والاستجابة لمطالب المستثمرين والقطاع الخاص الذى يعد شريكا أساسيا فى التنمية، مشيرا إلى أن صدور قانون جديد للاستثمار وإدخال تعديلات على عدد من القوانين والتشريعات والتحول المهم على مستوى الوضع الاقتصادى ساهم فى تقدم مصر 8 مراكز فى مؤشر ممارسة الأعمال الذى يصدره البنك الدولى.وأوضح "الخضيرى"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن موافقة البنك الدولى على تقديم شريحة جديدة من قرض الـ 12 مليار دولار، هي فى الأساس اعتراف بأن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح واكتسب بالفعل ثقة المؤسسات الدولية المعنية.وشدد على أن مصر تملك إمكانيات وموارد كبيرة تجعل منها محط أنظار المستثمرين بجميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن هذه الموارد تتنوع بين موارد طبيعية وأخرى تتمثل فى الموارد البشرية والأيدى العاملة، بخلاف الموقع الجغرافى الذى يخلق منها مركزا للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية.وكان البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أعلنا أن مصر تقدمت 8 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 Doing business الصادر تحت عنوان «التدريب من أجل الإصلاح»، لتقفز من المركز 128 إلى 120.ورصد التقرير قيام القاهرة بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات فى خمسة مجالات، معتبرًا أن هذا أكبر عدد من الإصلاحات التى نفذت فى عام واحد، خلال السنوات العشر الماضية، وثانى أكبر عدد يُنفَّذ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام.وذكر أن مصر نجحت فى زيادة حماية صغار المستثمرين عبر تعديلات قانون الشركات ولائحته التنفيذية، وسهَّلت تسوية حالات الإعسار بتطبيق آلية إعادة تنظيم الشركات المعسرة.وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن القاهرة حققت أعلى ارتفاع فى ترتيبها بمؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلًا من 90 العام الماضى، وتحسن ترتيبها بمؤشر تسوية حالات الإعسار 14 مركزًا، لتقفز إلى المركز 101 بدلًا من الـ 115.وقالت الوزيرة إن مصر تقدمت أيضًا فى مؤشر حماية صغار المستثمرين، لتصل إلى المركز 72 بدلًا من 81، وارتفع ترتيبها فى مؤشر سداد الضرائب إلى المرتبة 159 بدلًا من 167، بزيادة مقدارها 8 مراكز.