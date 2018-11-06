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منوعات

شاهد.. هنود يقتحمون محمية طبيعية و يدهسون أنثى نمر بجرار لهذا السبب

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:06 ص
صدى البلد
أحمد شريف
قتلت أنثى نمر على يد قرويين غاضبين في شمال الهند ، بعد أن دهسوها بالجرار وضربوها، حتى الموت بعد أن قتلت مزارعًا، وفقا لما ذكره مسؤولون اليوم الاثنين.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، هاجمت أنثى النمر المزارع الذي يبلغ من العمر 50 عامًا بالقرب من محمية دودهوا للنمور في منطقة لاخيمبور خيري ، بولاية أوتار براديش ، و الذي توفي فيما بعد نتيجة لإصابته.

وكان اقتحم القرويون المحمية ، وهاجموا حراسها، وسرقوا جراراتهم ، وركضوا نحو انثى النمر البالغة من العمر عشر سنوات، قبل أن يضربوها حتى الموت بالعصي.
شاهد.. هنود يقتحمون محمية طبيعية و يدهسون أنثى نمر بجرار لهذا السبب
شاهد.. هنود يقتحمون محمية طبيعية و يدهسون أنثى نمر بجرار لهذا السبب
شاهد.. هنود يقتحمون محمية طبيعية و يدهسون أنثى نمر بجرار لهذا السبب
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