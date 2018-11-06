الموقف الروسي من العقوبات الأمريكية على إيران: بوتين يرسل مبعوثه الخاص إلى طهران... والمسئولون: العقوبات الأمريكية شو... رئيس الوزراء: واشنطن تحاول حماية نفسها

*روسيا ترفض العقوبات الأمريكية على إيران

*خبراء روس: قرار واشنطن تصرف عدائي

*بوتين يرسل مبعوثه إلى طهران ويؤكد وقوفه إلى جانبها



دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ، أمس الاثنين ، والتي تستهدف على وجه التحديد قطاع الطاقة وبعض القطاعات الأخرى، وذلك عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران مايو الماضي.



وأكدت واشنطن عقب ستة أشهر من انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران الموقع في عام 2015، أن عقوباتها التي فرضتها اليوم هي الأشد على طهران.



ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحزمة الجديدة من العقوبات بأنها الأشد في تاريخ الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن طهران لم تعد في وضع جيد.



أعلنت السلطات الروسية موقفها فيما يخص العقوبات المفروضة على إيران وخاصة أن الموقف الروسي يأتى على أسس عدة، من بينها إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارها بالانسحاب من معاهدة إزالة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، والتي أدت لتوتر العلاقات الروسية الأمريكية بشكل كبير جدا ،إلى جانب الأزمة الإقتصادية التى تعيشها روسيا إزاء فرض العقوبات الإقتصادية ضدها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وادعاءات واشنطن ضد موسكو، والتى لا تنتهى مثل إدعاءات تسمم العميل الروسي المزدوج سيرخي سكريبال وابنته يوليا في انجلترا بمارس الماضي، وادعاءات انتهاك موسكو لمعاهدة إزالة الصواريخ وغيرها من الادعاءات.



وجاءت تصريحات المسئولين والخبراء الروس لتؤكد جميعها أن فرض العقوبات ضد إيران تصرف عدائي غير مبرر وغير مقبول.



وجاء رد الفعل الروسي محتج ورافض لتلك العقوبات المفروضة من قبل واشنطن على طهران، بل أن بعض المسئولين الروس رفضوا كافة التصرفات التي تنتهجها الإدارة الأمريكية خاصا خلال الآونة الأخيرة .



وفى تصريح علنى لدعم إيران أمام واشنطن أرسل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، المبعوث الروسي إلى أستانة، ألكسندر لافرينتييف اليوم لإيران لتأكيد دعمه الكامل لإيران في مواجهة العقوبات الأمريكية.



وجاءت هذه الزيارة لتنفيذ مهمتين؛ تقديم شرح عن الاجتماع الرباعي بين روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا في اسطنبول، وكذلك إعلان الدعم القاطع لإيران في مواجهة الحظر الأمريكي غير القانوني، والذي بدأت مرحلته الثانية منذ اليوم.



وأبدى المبعوث الروسي الخاص دعم الدور البناء لإيران في العملية السياسية لتحقيق السلام في سوريا، وقال: إن تعزيز التعاون السياسي والأمني بين البلدين واستمراره في سوريا حتى الاستتباب التام للاستقرار والأمن، هو مطلب ورغبة للاتحاد الروسي، وفي هذا المجال سيوضع على جدول الأعمال المشتركة موضوع تطهير سائر المناطق من دنس الارهاب وخاصة إدلب.



كما قال رئيس الوزراء الروسى ،ديمترى ميدفيديف،إن العقوبات الأمريكية ما هى إلا وسيلة يهدف بها الجانب الأمريكى بالحد من المنافسة فى سوق التجارة العالمي للنفط.



واعتبر ميدفيديف، أن العقوبات تتنافى مع الأسس التى تقوم عليها منظومة الاقتصاد العالمي والتي تحترمها معظم دول العالم.



وأشار رئيس الوزراء الى أن كل ذلك يتلخص فى كلمة "الحماية"، حيث تحاول بعض الدول حماية نفسها على حساب منع وحجب غيرها من الدول.



وأوضح ميدفيديف، أن الولايات المتحدة الأمريكية هى أكثر الدول اتباعا لتلك السياسة، حيث استغلت فرض العقوبات والضغوطات على كثير من بلدان العالم من بينها الصين وروسيا.



وجاء تصريح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، ليؤكد بشكل صريح أن ذلك التصرف ليس إلا ابتزاز علني من قبل واشنطن .



وصرح سلوتسكى أنه لم يتفاجأ بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إطلاقا إذ أن الإدارة الأمريكية فى الاونة الأخيرة تتصرف بشكل غير مسئول على الإطلاق سواء عبر كسر اتفاقيات دولية أو ممارسة الضغوطات لحماية أهدافها ومصالحها .



ومن جانبه أعرب السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، عن اعتقاده بأن العقوبات الأمريكية المفروضة ضد إيران في قطاع النفط محكوم عليها بالفشل التام منذ البداية .



ووصف العقوبات الأمريكية بـ "الشو " الذى يقوم به الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للفت الإنتباه و نشر حالة من الضجيج و التساؤلات حوله .



وأكد الدبلوماسى الروسى أن العقوبات محكوم عليها بالفشل منذ اللحظة الأولى إذ أنه حتى الآن انسحبت ثمان دول مضيفًا أن معظم الدول تستأنف علاقاتها مع إيران بشكل طبيعى متجاهلة العقوبات .



يذكر أن مجالات التعاون المشترك بين روسيا و إيران قد زادت بشكل ملحوظ خاصًا فى الفترة الأخيرة فيما يتعلق بإعادة إعمار سوريا.



في إطار التعاون بين روسيا و إيران و سوريا، عقد الاجتماع الأول بين وزراء الدفاع في الدول الثلاث في طهران في يونيو 2016 لبحث المزيد من التعاون والتنسيق لحفظ الاستقرار في المنطقة .



وعقد الاجتماع الثاني المشترك لوزراء الدفاع الإيراني والروسي والسوري فى 27 أبريل 2017 في موسكو لبحث الأوضاع في سوريا والتأكيد على تعاون البلدان الثلاث لمحاربة الإرهاب.

