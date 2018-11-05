لجنة السياحة بمجلس النواب: منتدى شباب العالم أكبر دعاية لمصر

قال أحمد ادريس ، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب ، إن منتدي شباب العالم هذا العام يختلف عما سبق، خصوصا في نسبة الوافدين المتواجدين بمدينة شرم الشيخ ، معلقا: " شي يدعو للفخر " .



وأضاف إدريس في تصريحات لبرنامج " اليوم " ، المذاع عبر فضائية "دي ام سي " ، أن نسبة حضور الشباب داخل منتدي شباب العالم هذا العام تتجاوز 80% والتعامل مع مختلف الجنسيات هو أحد أسباب الدمج ، والترويج للسياحة المصرية .



وأكد أن منتدي شباب العالم أكبر دعاية حقيقة لمصر وللسياحة فيها، خصوصا في ظل تواجد الكثير من وسائل الإعلام الأجنبية المختلفة.

