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لجنة السياحة بمجلس النواب: منتدى شباب العالم أكبر دعاية لمصر

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:24 م
صدى البلد
حسام الحارتي
قال أحمد ادريس ، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب ، إن منتدي شباب العالم هذا العام يختلف عما سبق، خصوصا في نسبة الوافدين المتواجدين بمدينة شرم الشيخ ، معلقا: " شي يدعو للفخر " .

وأضاف إدريس في تصريحات لبرنامج " اليوم " ، المذاع عبر فضائية "دي ام سي " ، أن نسبة حضور الشباب داخل منتدي شباب العالم هذا العام تتجاوز 80% والتعامل مع مختلف الجنسيات هو أحد أسباب الدمج ، والترويج للسياحة المصرية .

وأكد أن منتدي شباب العالم أكبر دعاية حقيقة لمصر وللسياحة فيها، خصوصا في ظل تواجد الكثير من وسائل الإعلام الأجنبية المختلفة.
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