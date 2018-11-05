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خبير: منتدى الشباب منصة تقدم صورة مصر الجديدة للعالم .. فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:17 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
قال جمال عبد الجواد ، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن منتدى شباب العالم في نسخته الأولى شهد نجاحا تنظيميا كبيرا، وذلك ظهر في فعاليات المنتدى في نسخته الثانية، وهناك طرح لقضايا جديدة بزوايا مختلفة .

وأضاف "عبد الجواد" في حواره ببرنامج " حديث المساء " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، أن منتدى شباب العالم يعتبر منصة تسمح لمصر بإعادة تقديم نفسها للعالم مرة أخرى بطريقة مختلفة، خاصة عقب الاضطراب والتغيرات السياسية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية.

وتابع:" مصر تستخدم المنتدى لتقديم نفسها كدولة معنية بشبابها القادر على بناء مستقبل مصر، وعرض تجربتنا التنموية التي تستحق أن يطلع عليها العالم أجمع".
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