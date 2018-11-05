الإمارات: 170 دولة تشارك في معرض إكسبو 2020.. فيديو

قالت مها عبداللطيف الجرجاوي، مدير إدارة المشاركات الدولية بشركة إكسبو 2020، إننا حريصون على دعم جهود إخواننا في مصر لإنجاح منتدى شباب العالم، ونعمل على عرض فرص معرض إكسبو 2020 على الشباب من الوطن العربي المشارك في المنتدى.



وأضافت "الجرجاوي"، خلال لقائها عبر فضائية "تن"، قائلة: «معرض إكسبو 2020 سوف يقام في شهر أكتوبر 2020، وهو الأول من نوعه في الوطن العربي»، مضيفة:« حصلنا على مشاركة أكثر من 170 دولة في المعرض ».



وأشارت: «دولة الإمارات سوف تستضيف العالم في 2020، وهناك برامج كثيرة تم إعدادها للشباب، ومنها برنامج منحة ابتكار بميزانية تصل إلي 100 مليون دولار متاحة لدعم أفكار الشباب في الوطن العربي».



وتابعت مدير إدارة المشاركات الدولية بشركة إكسبو 2020،: «فتحنا باب التطوع، والتواصل متاح عن طريق السوشيال ميديا، والتسجيل مفتوح عبر الموقع المخصص»، مضيفة: «إكسبو 2020 سوف يحتاج إلي أكثر من 30 ألف متطوع».



