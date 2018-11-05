عرابي: نسير في طريق متوازٍ للفوز بالبطولات وتصعيد اللاعبين للفريق الأول

أشاد أمين عرابي، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي — مواليد ٢٠٠٠، بلاعبي فريقه بعد الفوز على وادي دجلة ٢-صفر، ضمن الجولة السابعة من بطولة منطقة القاهرة، مؤكدًا أن الأداء اليوم كان أفضل من مباريات سابقة، فاز فيها الفريق بنتائج كبيرة.





أضاف "عرابي"، قائلًا: "الأهم من الفوز بنتائج كبيرة هو الظهور بشكل جيد في الملعب.. ويجب أن يتحلى اللاعبون بشخصية وروح الأهلي، كما تعلمناها. ولهذا يجب عليهم أن يقاتلوا طوال الـ٩٠ دقيقة ويبحثوا عن المزيد من الأهداف".



