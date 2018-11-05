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أخبار البلد

وزير النقل ومحافظ أسوان يبحثان تدابير تسيير المراكب النيلية ..صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:17 م
صدى البلد
أحمد أبوشوشة
عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل واللواء احمد ابراهيم محافظ أسوان اجتماعا موسعا بمقر محافظة أسوان وذلك لمراجعة كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتسيير حركة المراكب النيلية خلال فترة السدة الشتوية وحضر اللقاء ممثلين عن شرطة المسطحات المائية ووزارتي السياحة والري والنقل النهري وكافة الجهات المعنية. 

في بداية الاجتماع استعرض الوزير الإجراءات الخاصة بتكريك المجرى النهري والتي تساهم في عدم حدوث اختناقات ملاحية بالمجرى النهري والإجراءات الخاصة بتطهير المجرى الملاحي أمام الفنادق العائمة ونتائج عمل اللجان التنسيقية بين وزارات النقل و السياحة والري ومحافظة اسوان وكافة الجهات المعنية. 

وأكد الوزير ضرورة المتابعة المستمرة لتراخيص العائمات النيلية والالتزام بعوامل واشتراطات السلامة والأمان بها والالتزام بالمسارات الملاحية التي تحددها هيئة النقل النهري والاستعداد التام من قبل فرق الصيانة والطوارئ و تكثيف عدد الحفارات والمعدات وان تكون الكراكات من النوع الشفاط لسرعة التعامل مع أي اختناقات طارئة وان لايتم تسيير اي عائمة نيلية لا تتوافر فيها اشتراطات السلامة والأمان او التراخيص اللازمة للعمل بالمجرى الملاحي النهري.
وزير النقل ومحافظ أسوان يبحثان تدابير تسيير المراكب النيلية ..صور
وزير النقل ومحافظ أسوان يبحثان تدابير تسيير المراكب النيلية ..صور
وزير النقل ومحافظ أسوان يبحثان تدابير تسيير المراكب النيلية ..صور
وزير النقل ومحافظ أسوان يبحثان تدابير تسيير المراكب النيلية ..صور
وزير النقل ومحافظ أسوان يبحثان تدابير تسيير المراكب النيلية ..صور
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