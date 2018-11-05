وزير النقل ومحافظ أسوان يبحثان تدابير تسيير المراكب النيلية ..صور

عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل واللواء احمد ابراهيم محافظ أسوان اجتماعا موسعا بمقر محافظة أسوان وذلك لمراجعة كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتسيير حركة المراكب النيلية خلال فترة السدة الشتوية وحضر اللقاء ممثلين عن شرطة المسطحات المائية ووزارتي السياحة والري والنقل النهري وكافة الجهات المعنية.





في بداية الاجتماع استعرض الوزير الإجراءات الخاصة بتكريك المجرى النهري والتي تساهم في عدم حدوث اختناقات ملاحية بالمجرى النهري والإجراءات الخاصة بتطهير المجرى الملاحي أمام الفنادق العائمة ونتائج عمل اللجان التنسيقية بين وزارات النقل و السياحة والري ومحافظة اسوان وكافة الجهات المعنية.



