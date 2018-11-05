ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

تشريعية البرلمان تطالب وزارة التضامن بالتدخل لحل أزمة الزيادة السكانية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:03 م
غادة والي وزير التضامن
غادة والي وزير التضامن
عبد الرحمن سرحان
أكد النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن حل مشكلة الزيادة السكانية، تقع على عاتق وزارة التضامن الاجتماعي، مطالبًا إياها بتقديم الحلول والتشريعات اللازمة للجنة للقضاء على المشكلة.

وأوضح الجمل، فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن حل مشكلة الزيادة السكانية لا يكمن في العقاب وإنما في الحد والمنع وتقديم المزايا، مؤكدا أنهما المعول عليهما في القضاء على المشكلة ولو بنسبة متدرجة.

وطالب وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بوجود مزايا للأسر التي تلتزم بعدد محدد من الأطفال في المقابل يكون هناك نسبة من الحرمان والمنع لغير الملتزمين.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في كلمة له بجلسة "كيف نبني قادة المستقبل" ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، على ضرورة أن ينشغل المجتمع والمعنيون بالأمر بإصدار قوانين للحد من النسل، حيث أن الدولة منذ أكثر من 50 عامًا لم تستطع حل تلك الأزمة.
loading...

ترشيحاتنا

سيناريو طائرة مالك ليستر سيتي كاد أن يتكرر.. طائرة دورتموند تنجو من حادث

أمين الفتوى يوضح هل رسم البورتريه للإنسان حرام.. فيديو

محمود علاء يتعادل للزمالك أمام حرس الحدود..صور

محمد إيهاب يسطر التاريخ.. توج بذهبية الخطف وبرونزيتين ببطولة العالم

الخطيب يتوجه إلى ألمانيا بعد مواجهة الترجي

شاهد.. لحظة وفاة ممثل بسكتة قلبية بعد رفعه بحبل مشنقة في حفل هالوين

رسالة قوية من الرياضة المصرية والتونسية لجماهير الأهلي والترجي

وزير الداخلية يزور البابا تواضروس عقب الثأر لشهداء المنيا.. صور

السيسي: التوك توك سبب زيادة وزن الشباب لعدم ممارستهم رياضة المشي.. فيديو

ولي العهد السعودي يضع حجر أساس أول مفاعل نووي

رشا مجدي تطالب هيئة الاستعلامات بالتأكد من تصريحات وزير السياحة اللبناني المسيئة لمصر

شاهد .. زوجات لاعبي الزمالك في بتروسبورت لمؤازرة الفريق أمام الحرس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العود سلاحي ليوم الدين.. عازف فلسطيني لم توقفه نيران الاحتلال: أتمنى العيش في مصر.. حوار

هيفاء وهبي تثير ضجة بإطلالة مثيرة.. صور

تعرفي على موديلات 2019 لغرفة المطبخ .. صور

قصر الحصن.. قلعة أبو ظبي تحكي فصولا من تاريخ الإمارات

في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور

فيديو

الاستعلامات ترد على تصريحات وزير سياحة لبنان المسيئة.. والأخير يعتذر.. فيديو
خبير: منتدى الشباب منصة تقدم صورة مصر الجديدة للعالم .. فيديو
عمرو خليل: أنا مدمن إنترنت ومراتي كان عندها حق.. فيديو
ملكة جمال اليمن: تبا للسياسة والطائفية..أوقفوا الحرب.. فيديو
طريقة عمل قالب الكيك بالفروتة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟