تشريعية البرلمان تطالب وزارة التضامن بالتدخل لحل أزمة الزيادة السكانية

أكد النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن حل مشكلة الزيادة السكانية، تقع على عاتق وزارة التضامن الاجتماعي، مطالبًا إياها بتقديم الحلول والتشريعات اللازمة للجنة للقضاء على المشكلة.



وأوضح الجمل، فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن حل مشكلة الزيادة السكانية لا يكمن في العقاب وإنما في الحد والمنع وتقديم المزايا، مؤكدا أنهما المعول عليهما في القضاء على المشكلة ولو بنسبة متدرجة.



وطالب وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بوجود مزايا للأسر التي تلتزم بعدد محدد من الأطفال في المقابل يكون هناك نسبة من الحرمان والمنع لغير الملتزمين.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في كلمة له بجلسة "كيف نبني قادة المستقبل" ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، على ضرورة أن ينشغل المجتمع والمعنيون بالأمر بإصدار قوانين للحد من النسل، حيث أن الدولة منذ أكثر من 50 عامًا لم تستطع حل تلك الأزمة.