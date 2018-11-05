ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مجازاة 36 طبيبا وممرضا وإداريا بمستشفى الحسينية بالشرقية بسبب الإهمال

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:18 م
محافظ الشرقية الدكتور
محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب
محمد الطحاوي
قرر محافظ الشرقية مجازاة ٣٦ طبيبا وممرضا وإداريا بمستشفى الحسينية المركزي بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانوني.

وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بالجهاز الإداري بنطاق دائرة المحافظة لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الإنضباط في العمل.

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة تحت إشراف أستاذ عبده سالم مدير الإدارة قامت بالمرور المفاجئ على مستشفى الحسينية المركزي وتبين عدم تواجد (٣٦) طبيب وممرض وإداري بالمستشفى أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية وتم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانوني على العاملين غير الملتزمين، وكان قرار المحافظ خصم 3 أيام من الراتب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
loading...

ترشيحاتنا

محمود علاء يتعادل للزمالك أمام حرس الحدود..صور

رسالة مؤثرة من أبو تريكة إلى جماهير الأهلي والترجي قبل مباراة الجمعة

أحمد موسى يوضح الفرق بين مصر وسوريا في مواجهة الإرهاب

شاهد.. لحظة إنقاذ قرش في البحر الأحمر بعد تحريره من طوق خانق

تونس تكشف موعد طرح تذاكر مباراة الترجي والأهلي في نهائي أفريقيا

محاكمة عاجلة لسائق زوجة محمد رمضان بتهمة القتل

فى واقعة الاعتداء على قاضي المنيا .. التحقيقات:المحامى هدد المستشار بالقتل ووصفه بالجباية وأقام دعوى ضد رئيس الدائرة السابقة

شاهد.. أول تعليق لوالدة عبد الوهاب يسري بعد اعتذار السيسي لها

أحمد موسى: الرئيس السيسي يسعى لنسف نظام التعليم القديم.. فيديو

حكاية سباح بريطاني قضى 157 يوما في البحر: تشقق لسانه من المياه المالحة

هشام الخلصي.. قصة المذيع الذي حاول إشعال الفتنة بين جماهير الأهلي والترجي

الاستعلامات ترد على تصريحات وزير سياحة لبنان المسيئة.. والأخير يعتذر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العود سلاحي ليوم الدين.. عازف فلسطيني لم توقفه نيران الاحتلال: أتمنى العيش في مصر.. حوار

هيفاء وهبي تثير ضجة بإطلالة مثيرة.. صور

تعرفي على موديلات 2019 لغرفة المطبخ .. صور

قصر الحصن.. قلعة أبو ظبي تحكي فصولا من تاريخ الإمارات

في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور

فيديو

الاستعلامات ترد على تصريحات وزير سياحة لبنان المسيئة.. والأخير يعتذر.. فيديو
خبير: منتدى الشباب منصة تقدم صورة مصر الجديدة للعالم .. فيديو
عمرو خليل: أنا مدمن إنترنت ومراتي كان عندها حق.. فيديو
ملكة جمال اليمن: تبا للسياسة والطائفية..أوقفوا الحرب.. فيديو
طريقة عمل قالب الكيك بالفروتة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟