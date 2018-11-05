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لجنة السياحة بجنوب سيناء: ما ينفق على منتدى شباب العالم يعود بفائدة أكبر على الدولة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:24 م
سمير منيع
سمير منيع
حسام الحارتي
أكد سمير منيع ، رئيس لجنة السياحة بجنوب سيناء ، أن كل ما يتم انفاقه علي منتدي شباب العالم يعود بفائدة أكبر على الدولة المصرية.

وقال "منيع" في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج " اليوم" ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي"، إن المؤتمرات الدولية داخل مدينة شرم الشيخ ، تعمل على جذب السياحة وتنشيطها.

وأوضح رئيس لجنة السياحة بجنوب سيناء، أن سياحة المؤتمرات تحقق عائدات مرتفعة للغاية، مؤكدا أن الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم هم سفراء لمصر في بلادهم.
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