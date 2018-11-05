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أحمد موسى: مصر تتعرض لحرب شائعات مخابراتية .. فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:26 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
حذر الإعلامي أحمد موسى، من انتشار الشائعات في مصر خاصة على مواقع التواصل الإجتماعي؛ قائلا: « مصر تتعرض لحرب ضروس من خلال نشر الشائعات على يد مخابرات دول معادية».

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن تلك الشائعات قد تدمر الشعب وتهلك مستقبلها؛ حيث يتم اشعال الفتن بين أقطاب المجتمع.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر شباب العالم خلال منتدى شباب العالم من التصديق الأعمى للشائعات والانسياق خلف مواقع التواصل الاجتماعي.


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