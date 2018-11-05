ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

مصر تنظم أول مسابقة جمال في الشرق الأوسط للمراهقات

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:11 م
صدى البلد
ريهام قدري
تحلم كثير من الفتيات بالمشاركة فى مسابقة ملكة جمال مصر أملا فى التتويج باللقب، إلا أن أعمارهن الصغيرة قد تقف حاجزا أمام ذلك حيث تشترط معظم المسابقات أن تتجاوز الفتاة ال١٨ عاما، ولهذا يناسبهن مسابقة ملكة جمال المراهقات أو miss teen Egypt 2018، التى تنظمها مصر لأول مرة في الشرق الأوسط.

ويقول فكرى سعيد المدير الوطنى لمسابقة miss teen international على مستوى مصر والشرق الأوسط، فى تصريحات صحفية اليوم، إن الفتاة التى سيقع عليها الاختيار فى المسابقة ستمثل مصر فى المسابقة العالمية التى من المقرر إقامتها في الهند ديمسبر المقبل، موضحا أن الإعلان عن التفاصيل وشروط اختيار المتسابقات سيعلن عنها فى وقت لاحق بشكل تفصيلى، حيث إن أهم تلك الشروط أن يتراوح سن المتقدمة للمسابقة من ١٤ ل١٩ عاما.

جدير بالذكر أن فكرى سعيد له عدة تجارب فى عالم ملكات الجمال بمصر والعالم، حيث تعاون مع منظمي مسابقة Miss Intercontinental، The Top Model of the World، كما عمل بمجال السياحة وتنظيم المؤتمرات والحفلات ما سهل له مهمة التعاون مع مسابقات عالمية كالسابق ذكرها.

يذكر أن تارا عماد الفنانة المصرية كانت قد حصلت فى وقت لاحق على لقب ملكة جمال مصر للمراهقات ولكن دون إقامة مسابقة، حيث حصلت على اللقب وسافرت لتمثيل مصر بالمسابقة الدولية، فمثلت مصر بمسابقة اسمها miss global teen، وهى تختلف عن المسابقة المقرر إقامتها خلال أيام بمصر والتى تحمل اسم miss teen Egypt، وتشارك الفائزة بها فى مسابقة miss teen international.
loading...

ترشيحاتنا

فى واقعة الاعتداء على قاضي المنيا .. التحقيقات:المحامى هدد المستشار بالقتل ووصفه بالجباية وأقام دعوى ضد رئيس الدائرة السابقة

سكان العبور: نعاني من السرقة والتحرش وحياتنا جحيم بسبب القهاوي ..فيديو

السيسي: أولادي في الجامعة أوزانهم زيادة .. نصف الوزن عايز يتشال.. فيديو

أحمد موسى يوضح الفرق بين مصر وسوريا في مواجهة الإرهاب

مخرج كلبش يطلب ممثلين للمشاركة بالجزء الثالث

شاهد .. زوجات لاعبي الزمالك في بتروسبورت لمؤازرة الفريق أمام الحرس

تأجيل حسم الإجراءات الأمنية لمباراة الترجي والأهلي في نهائي إفريقيا

الزمالك ينجو من فخ حرس الحدود بفوز قاتل فى الدورى..صور

محاكمة عاجلة لسائق زوجة محمد رمضان بتهمة القتل

أحمد موسى: الرئيس السيسي يسعى لنسف نظام التعليم القديم.. فيديو

أمير سعودي ينقذ مواطنا من الغرق.. فيديو

تونس تكشف موعد طرح تذاكر مباراة الترجي والأهلي في نهائي أفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العود سلاحي ليوم الدين.. عازف فلسطيني لم توقفه نيران الاحتلال: أتمنى العيش في مصر.. حوار

هيفاء وهبي تثير ضجة بإطلالة مثيرة.. صور

تعرفي على موديلات 2019 لغرفة المطبخ .. صور

قصر الحصن.. قلعة أبو ظبي تحكي فصولا من تاريخ الإمارات

في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور

فيديو

الاستعلامات ترد على تصريحات وزير سياحة لبنان المسيئة.. والأخير يعتذر.. فيديو
خبير: منتدى الشباب منصة تقدم صورة مصر الجديدة للعالم .. فيديو
عمرو خليل: أنا مدمن إنترنت ومراتي كان عندها حق.. فيديو
ملكة جمال اليمن: تبا للسياسة والطائفية..أوقفوا الحرب.. فيديو
طريقة عمل قالب الكيك بالفروتة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟