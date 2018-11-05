مروة مراد تطالب السيدات بعمل فحوصات سنوية لاكتشاف سرطان الثدي

قالت مروة مراد، مدير تنمية الموارد لمؤسسة بهية، إن المؤسسة تهدف للفحص الدوري واكتشاف مرض السرطان في بدايته، مؤكدة أن اكتشاف المرض أهم بكثير من العلاج.



وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش، خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، أنها تقوم بعمل جولات فى معظم المحافظات للتوعية بمخاطر سرطان الثدى.



وأشارت إلى أن الكشف المبكر على مرض سرطان الثدي يساهم فى القضاء عليه، وأن السرطان يظهر كـ حبة ملح صغيرة فى بداية ظهوره، مؤكدة أن هذا المرض متشعب ويستطيع أن ينتقل لأكثر من مكان بالجسم.



وأوضحت أن كل امرأة يزيد سنها عن 40 سنة يجب أن تقوم بعمل إشاعات وفحوصات كل عام لمعرفة الأمراض التي يعاني منها الجسم.

