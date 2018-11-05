ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مروة مراد تطالب السيدات بعمل فحوصات سنوية لاكتشاف سرطان الثدي

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:22 م
صدى البلد
البهى عمرو
قالت مروة مراد، مدير تنمية الموارد لمؤسسة بهية، إن المؤسسة تهدف للفحص الدوري واكتشاف مرض السرطان في بدايته، مؤكدة أن اكتشاف المرض أهم بكثير من العلاج.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش، خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، أنها تقوم بعمل جولات فى معظم المحافظات للتوعية بمخاطر سرطان الثدى.

وأشارت إلى أن الكشف المبكر على مرض سرطان الثدي يساهم فى القضاء عليه، وأن السرطان يظهر كـ حبة ملح صغيرة فى بداية ظهوره، مؤكدة أن هذا المرض متشعب ويستطيع أن ينتقل لأكثر من مكان بالجسم.

وأوضحت أن كل امرأة يزيد سنها عن 40 سنة يجب أن تقوم بعمل إشاعات وفحوصات كل عام لمعرفة الأمراض التي يعاني منها الجسم.
loading...

ترشيحاتنا

السيسي: التوك توك سبب زيادة وزن الشباب لعدم ممارستهم رياضة المشي.. فيديو

دبلوماسي: هذا هو الحل الأمثل لمنع نقل السفارات إلى القدس ..فيديو

شاهد.. لحظة وفاة ممثل بسكتة قلبية بعد رفعه بحبل مشنقة في حفل هالوين

الكشف عن سبب تحطم الطائرة الإندونيسية في البحر

رئيس جهاز مدينة العبور ينفي قطع المياه عن المدينة

الزمالك ينجو من فخ حرس الحدود بفوز قاتل فى الدورى..صور

حكاية سباح بريطاني قضى 157 يوما في البحر: تشقق لسانه من المياه المالحة

سيناريو طائرة مالك ليستر سيتي كاد أن يتكرر.. طائرة دورتموند تنجو من حادث

محمد إيهاب يسطر التاريخ.. توج بذهبية الخطف وبرونزيتين ببطولة العالم

أمير سعودي ينقذ مواطنا من الغرق.. فيديو

وزير الداخلية يزور البابا تواضروس عقب الثأر لشهداء المنيا.. صور

سكان العبور: نعاني من السرقة والتحرش وحياتنا جحيم بسبب القهاوي ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العود سلاحي ليوم الدين.. عازف فلسطيني لم توقفه نيران الاحتلال: أتمنى العيش في مصر.. حوار

هيفاء وهبي تثير ضجة بإطلالة مثيرة.. صور

تعرفي على موديلات 2019 لغرفة المطبخ .. صور

قصر الحصن.. قلعة أبو ظبي تحكي فصولا من تاريخ الإمارات

في دخلة الشتاء .. فناجين صيني بألوان مبهجة .. صور

فيديو

الاستعلامات ترد على تصريحات وزير سياحة لبنان المسيئة.. والأخير يعتذر.. فيديو
خبير: منتدى الشباب منصة تقدم صورة مصر الجديدة للعالم .. فيديو
عمرو خليل: أنا مدمن إنترنت ومراتي كان عندها حق.. فيديو
ملكة جمال اليمن: تبا للسياسة والطائفية..أوقفوا الحرب.. فيديو
طريقة عمل قالب الكيك بالفروتة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟