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محافظات

مدير الأبنية التعليمية بالشرقية: إنشاء 96 مدرسة جديدة وطرح 182 للإنشاء

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:41 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
أكد المهندس "أحمد مرسي" مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالشرقية أنه تم خلال عام 2017 / 2018م الانتهاء من إنشاء 88 مدرسة بعدد 1420 فصلا دراسيا وبتكلفة 452 مليون جنيه، مشيرًا إلي أنه خلال العام المالي الحالي 2018/2019 تم الإنتهاء من إنشاء 24 مدرسة تضم 417 فصلا دراسيا وبتكلفة 155 مليون جنيه وجار إنشاء 96 مدرسة بطاقة 1991 فصلا دراسيا وبتكلفة 813 مليون جنيه وجار طرح وإسناد عدد 182 مدرسة بعدد 2790 فصلا دراسيا جديدا وبتكلفة 838 مليون جنيه.

وأضاف مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالشرقية خلال لقاء محافظ الشرقية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، بحضور "رمضان عبد الحميد" وكيل أول وزارة التربية والتعليم والمهندس أحمد مرسي مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالشرقية والمهندس رضا مهدي مدير مديرية الري بالشرقية والمهندس محمد مدكور مستشار المحافظ للمشروعات أنه تم الإنتهاء من صيانة وتطوير عدد من الوحدات الصحية التابعة لمديرية الصحة وهي ( الوحدة الصحية بقـــراجــــه مركز كفر صقر - الوحدة الصحية بنى حسن بمركز أولاد صقر- زور أبو الليل مركز أولاد صقر- الوحدة الصحية بنى منصور مركز أولاد صقر).

وأوضح انه جار الإنتهاء من تنفيذ إحلال كلي وصيانة وتطوير لعدد من الوحدات الصحية وهي (الوحدة الصحية تل مفتاح بمركز أبو حماد - الوحدة الصحية ميت بشار مركز منيا القمح - الوحدة الصحية بمدينة العاشر من رمضان الحى 16- الوحدة الصحية بالمناجاة الصغرى مركز الحسينية - الوحدة الصحية سنيطة الرفاعين بمركز فاقوس - الوحدة الصحية السعيديه بمركز أبو حماد).
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