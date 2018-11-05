الأهلي والترجي في النهائي.. أشهر 5 مباريات نهائية أثارت جدلا تحكيميا في أفريقيا

أثارت مباراة الذهاب بين الأهلي المصري والترجي التونسي، جدلًا كبيرًا بين جماهير الفريقين بعد القرارات التحكيمية لمهدي عبيد، حيث شهد ملعب برج العرب بالإسكندرية احتساب 3 ركلات جزاء تحت صافرة التحكيم الجزائرية اثنين منها لفريق الأهلي ليري عدد من الجماهير والنقاد في تونس أن الحكم أخطأ في تقدير الكرتين رغم وجود الـ var ليقوم الاتحاد الإفريقي بإغلاق مدرج الفراج بملعب رادس.





ومن المعروف أن المباريات النهائية لا طالما شهدت ضغطًا جماهيريًا ونفسيًا علي قطبي اللقاء خاصة في القارة السمراء، وفيما يلي يعرض موقع "صدى البلد" أشهر 5 مباريات نهائية شهدت جدلًا واسعًا في أفريقيا في آخر 19 عامًا.





الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي نهائي 2017





أسند الاتحاد الإفريقي لقاء الاياب بين الوداد المغربى والأهلى بنهائى نسخة 2017 للحكم الجامبى حيث شهدت المباراة العديد من الأخطاء التحكيمية والتى أثرت بشكل كبير على نتيجة المباراة التى انتهت بفوز بطل المغرب بهدف دون رد وتتويجه باللقب الأفريقى.





لم يكن الحكم جاساما فى مستواه وتحامل على الأهلى فى كثير من القرارات وكان لعامل الأرض والجمهور دور كبير فى تذبذب مستوى الحكم وظهر ذلك فى احتساب مخالفات لصالح الوداد وهمية وكانت أهم الأخطاء التى تغاضى عنها الحكم عدم احتساب ركله جزاء صحيحة لصالح الأهلى عندما قام مدافع الوداد بدفع وليد أزارو فى صدره بإهمال ليشير الحكم باستمرار اللعب فى قرار خاطئ من الحكم.





الأهلي المصري والنجم التونسي نهائي 2007





مباراة إياب نهائي دوري أبطال افريقيا 2007 التي لاتزال عالقة في ذهن كثير من الاهلاوية الذي خسره المارد الأحمر أمام النجم الساحلي 3-1 في القاهرة، أخطاء الحكم المغربي عبد الرحيم عرجون التي اعتبرها الأهلي وجماهيره "جرما" تسببت في ضياع اللقب الثالث على التوالي وقتها.





وشهدت المباراة عدم إحتساب عدد من الكرات منها كرة محمد أبو تريكة التي تغاضي عن احتسابها ليهدي اللقب كما كتبت الصحافة في ذلك الوقت الي الفريق التونسي، لتقوم جماهير الأهلي بأحداث شغب أثناء تتويج الفريق التوينسي .





الإسماعيلي وأنيمبا النيجيري نهائي 2003





دخل الإسماعيلى المباراة بعد ان استعاد نجومه أحمد فتحي وحسنى بعد ربه اللذان عاد إلى القاهرة قبل 72 ساعة من المباراة بعد مباراة الذهاب التي حقق فريق النيجيري فوزًا بهدفين دون رد .





وحقق فريق الدراويش بداية جديده في مباراة العودة بالتقدم بهدف حسني عبد ربه وفى الشوط الثانى تحايل لاعبو انيمبا على حكم المباراة وعلى قانون اللعبة وأهدروا معظم الوقت فى ادعاء الإصابة وسط تساهل الحكم وافتعال لاعبو الفريق الضيف للأزمات والاشتباكات لتنتهي المباراة بخسارة الإسماعيلي للقب رغم فوزه 1-0 وسط شغب جماهيرى غير مسبوق أدى بعد ذلك لتوقيع عقوبات على الإسماعيلي واللعب خارج ملعبه.





الترجي التونسي و مازيمبي الكنغولي نهائي 2010:





دخل الترجي في مهمة شبه مستحيلة فقد هزم بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب بمدينة لومومباشي، لكن خماسية الذهاب لم تمر مرور الكرام علي إداراة الترجي .





حيث رفعت الإدارة شكوى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد الحكم التوغولي كوكو جاوبي الذي أدار لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال .





وكتب الترجي في الشكوى أن الحكم احتسب الهدف الأول وكان من تسلل واضح وإعلانه عن ضربة جزاء خيالية ضاعف بها مازيمبي النتيجة بالهدف الثاني بالإضافة إلى إشهاره البطاقة الحمراء في وجه مدافع الترجي محمد بن منصور من دون مبرر.





وقالت الصحف التونسية في هذا الوقت أن الحكم التوغولي تلقي رشوة من الثري مويز كاتومبي رئيس مازيمبي.









الترجي التونسي وهارتس أوف أوك نهائي 2000





خسر الترجي التونسي وهارتس أوف أوك في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2000 في غانا، كانت مباراة الذهاب قد انتهت بخسارة الترجي على ملعبه بهدفين مقابل هدف.





وتعرض شكري الواعر حارس الترجي لإصابة قوية وسقط أرضا وهو ينزف بعد تعرضه للضرب من جماهير الفريق الغاني، وتوقفت المباراة 18 دقيقة لتستأنف المباراة ويتولى حسان القابسي حراسة المرمى ليسجل الفريق الغاني 3 أهداف وسط أجواء صعبة.



