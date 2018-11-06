تعرف على العلاج اللازم لمرضى الأوعية الدموية

هناك العديد من الأسئلة التي تدور في أذهان المصابين بأمراض الأوعية الدموية، البعض يسأل هل أحتاج إلى عملية لتسليك شرايين الساق وتوسيعها بالبالونة و الدعامة، وما المقصود بتسليك شرايين الساق بالبالونة و الدعامة؟ وما هي البالونة الزكية؟ يجيب عنها الدكتور حسام المهدي استشاري جراحة الأوعية الدموية بالقصر العيني.



قال الدكتور حسام المهدي، إن عملية تسليك شرايين الساق هو إجراء يتم تحت مخدر موضعي لإعادة التروية و الدورة الدموية للساق في حال وجود انسداد بشرايين الساق وقصور بالدورة الدموية، والذي ينتج عنها عدة أعراض كحدوث تشنجات بعضلات الساق أثناء السير أو ألم في القدم أثناء الراحة أو غرغرينا بأصابع القدم" ، مشيرًا إلى أن مرضى السكري والقدم السكري، الأكثر عرضة لهذا المرض.



وأوضح المهدي، أن البالونة الذكية هي بالونة مغطاة بمادة الباكليتاكسيل (paclitaxil)، تساعد في تقليل فرص انسداد الشرايين بعد توسيعها لإطالة عمر التدخل.



ولفت إلى حدوث طفرة في السنوات الأخيرة باستعمال القسطرة العلاجية وهى عبارة عن إبرة يتم إدخالها إلى الشريان وذلك تحت تأثير مخدر موضعي، ويتم عمل توسيع للشرايين الطرفية بواسطة البالونة مع تركيب دعامة معدنية في بعض الأحيان لتبقى الشرايين مفتوحة لتسمح بمرور الدم داخل الأطراف، وهذا يؤدي إلى تدفق الدم للقدم بصورة كاملة ويعيد النبض إلى القدم في اللحظة نفسها ليغادر المريض المستشفى في نفس اليوم سليمًا معافى، مشددا على أن هذا النوع من العلاجات هي آخر ما توصل إليه العلم الحديث في مجال علاج تصلب الشرايين والتهابات القدم السكري، وهو يفتح المجال لإنقاذ الملايين ممن يعانون من مرض السكر من عمليات البتر، لأنه يسمح بتوسيع الشرايين الطرفية عن طريق القسطرة.